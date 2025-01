Cinci povești despre ACASĂ: David Popovici, Amalia Enache, Alexandru Tomescu, Marius Manole și Mihai Morar pe scena Ateneului Român

Marți, 4 februarie 2025, ora 19:00, va avea loc, la Ateneul Român, Gala HOPE STORIES – Povești despre Acasă. David Popovici, Amalia Enache, Alexandru Tomescu, Marius Manole și Mihai Morar urcă pentru prima dată împreună pe scena Ateneului, pentru a împărtăși propriile istorii, niciodată rostite, despre ceea ce înseamnă pentru ei „ACASĂ”. Hope and Homes for Children vă așteaptă la o seară în care emoțiile, poveștile inspiraționale și muzica se vor uni pentru a celebra copilăria, prin poveștile incredibile ale celor cinci Ambasadori ai Fundației. Evenimentul se desfășoară sub patronajul Ministerului Culturii și marchează finalul campaniei de strângere de fonduri „Ambasador pentru ACASĂ. Când construim o CASĂ, construim un OM”. Biletele sunt disponibile pe Eventim.ro.

David Popovici – campion olimpic și dublu campion mondial la înot, Amalia Enache – jurnalistă și om de televiziune, Alexandru Tomescu – violonist de renume internațional, Marius Manole – actor consacrat al teatrului românesc și Mihai Morar – moderator și personalitate media – acesta este lineup-ul de excepție al serii. Interludiile muzicale vor fi asigurate de TRIO AMPHITRIO, ansamblul de jazz format din pianistul și compozitorul Andrei Petrache, basistul Marin (Mike) Alexandru și percuționistul Philip Goron, care vor adăuga o notă de magie fiecărui moment.

„Avem cea mai frumoasă meserie din lume: ajutăm copiii să-și găsească drumul spre acasă. Și avem privilegiul să o facem alături de oameni remarcabili, modele de generozitate, profesionalism, talent și performanță. Suntem recunoscători că putem împărtăși această asociere cu publicul larg, pentru că fiecare dintre noi are de învățat din poveștile și exemplul lor”, afirmă Ștefan Dărăbuș, Director Național al Hope and Homes for Children România.

Evenimentul închide călătoria frumoasă pe care cei cinci ambasadori ai copiilor vulnerabili au pornit-o în urmă cu un an, prin proiectul AMBASADOR PENTRU ACASĂ. CÂND CONSTRUIM O CASĂ, CONSTRUIM UN OM. David, Amalia, Alexandru, Marius și Mihai, Ambasadorii Hope and Homes for Children, și-au propus și au reușit să strângă banii necesari pentru o casă cât un Acasă, în care vor locui 11 copii cu nevoi speciale severe; ei și-au licitat cele mai prețioase amintiri și au pus la bătaie ceea ce știu mai bine să facă, în favoarea copiilor din ultimul orfelinat al Sectorul 5 din București. Iar pe 4 februarie, 2025, vă așteaptă cu bucurie la Ateneul Român, unde vor împărtăși poveștile despre locul numit ACASĂ, ce i-a transformat în oamenii pe care o Românie îi cunoaște și îi admiră.

Detalii eveniment:

Locație: Ateneul Român

Data: Marți, 4 februarie 2025

Ora: 19:00

Bilete disponibile prin EVENTIM