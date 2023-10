Cine a ajutat-o pe Anca Țurcașiu să-și vindece rănile lăsate de divorț. Actrița nu a ezitat să recunoască: „El a fost tot timpul acolo”

Anul 2020 a fost unul dificil pentru Anca Țurcașiu. Actrița în vârstă de 53 de ani anunțase, la momentul acela, că divorțează de medicul Cristian Georgescu. Cei doi au fost căsătoriți timp de 22 de ani. La mai bine de trei ani de la separarea legală, actrița a dezvăluit că nu a fost singură în procesul de vindecare a rănilor lăsate de divorț. Alături de ea s-a aflat, în permanență, o persoană specială. Iar detaliile le regăsiți mai jos, în articol.

Mariajul Ancăi Țurcașiu cu medicul Cristian Georgescu a ajuns la capăt de linie în vara lui 2020. Atunci, actrița le-a mărturisit prietenilor virtuali că divorțează. Anunțul a fost neașteptat, mai ales că cei doi au fost priviți sub forma unui cuplu model. Au fost căsătoriți timp de 22 de ani. După ce a avut loc separarea legală, a venit perioada de vindecare a rănilor. În acest proces, însă, actrița în vârstă de 53 de ani nu a fost singură. Alături de ea s-a aflat, mereu, o persoană foarte specială.

Anca Țurcașiu și-a vindecat rănile sufletești cu ajutorul tatălui ei, după divorț

În cadrul emisiunii pe care Cătălin Măruță o moderează, Anca Țurcașiu a dezvăluit faptul că tatăl ei a fost persoana care i-a alinat din suferință. Părintele i-a fost alături în permanență, aspect pe care actrița l-a apreciat întotdeauna. Au o relație foarte bună. Și, așa cum a mărturisit și tatăl vedetei, este o relație lipsită de „secrete, miniciuni și ocolișuri”.

„Imaginează-ți că este foarte important să ai niște brațe care să te cuprindă în această viață. Eu le am pe ale lui și nu numai. Dacă stăm să ne gândim, foarte mulți oameni au apărut mai târziu în viața mea sau au intrat și au ieșit din viața mea. El a fost tot timpul acolo, de când m-am născut”, a mărturisit Anca Țurcașiu.

„Ne-am bucurat reciproc unul de altul și ne bucurăm în continuare. Și cred că am știut întotdeauna cum să reacționăm reciproc. Am avut mereu un sentiment de deschidere și de apropiere. Fără secrete, fără minciuni, fără ocolișuri. Am avut întotdeauna o discuție foarte directă, foarte la obiect și care cred că ne-a ajutat.

Și pe mine, în profesia de părinte, de educare, și sunt convins că și pe ea… Contează foarte mult și toleranța, ce grad de toleranță ai față de viața omului la care ții foarte mult”, a spus tatăl ei, după ce Anca Țurcașiu a trecut printr-un divorț.

Carnea, alimentul pe care actrița nu îl mai consumă

Anca Țurcașiu a gătit în cadrul emisiunii Chefi la Cuțite de la Antena 1. Atunci, vedeta a mărturisit că a eliminat carnea din alimentație. Mai multe detalii se regăsesc AICI.

„Am eliminat din alimentație carnea definitiv. Mie nu mi-a plăcut niciodată. Mama mea gătea toate mâncărurile cu carne, fasole verde cu carne, mâncare de cartofi cu carne, mazăre cu carne, era un chin pentru mine să le mănânc. Îmi place forte mult somonul, îl mănânc mereu cu mare plăcere”, a declarat Anca Țurcașiu, la Chefi la cuțite.

Sursă foto: CANCAN.RO, Instagram