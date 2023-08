Anca Țurcașiu (53 de ani) și-a revenit, clar, după divorțul de medicul stomatolog Cristian Georgescu. De luni bune, artista parcă “înflorește” și încearcă, pe cât posibil, să fie un model pentru reprezentantele sexului frumos. Cu fiecare ocazie când apare în public atrage atenția că nu are vicii și că urmează o alimentație corespunzătoare, care îi menține silueta de invidiat. Însă CANCAN.RO a prins-o în “flagrant”! Aflați, în continuare, ce plăcere nocivă pentru propria-i sănătate are vedeta.

Pentru Anca Țurcașiu, neliniștea, frământările și durerea din suflet date de divorțul de Cristian Georgescu, cu care a avut o relație timp de 22 de ani, sunt de domeniul trecutului. De o bună perioadă, actrița are doar apariții demențiale. Nu-și arată deloc vârsta, e chiar TOP și putem opina, fără să exagerăm, că trăiește a doua tinerețe. A renunțat la carne, la lactate, dar și la fructe și făinoase. Are o siluetă de invidiat și, în plus, face și foarte mult sport. Efectul, fără discuție, se vede cu ochiul liber.

Anca Țurcașiu, dependentă de fumat!

Zilele trecute, CANCAN.RO a întâlnit-o pe Anca Țurcașiu pe litoral, la Phoenicia. Aflată în piscină, actrița a ținut o mică ședință cu celelalte femei aflate în zonă, ocazie cu care le-a arătat cum să se mențină în formă, ce exerciții ar trebui să execute pentru a avea un trup ca al ei. Totul lăudabil până acum! Vedeta și-a dat, însă, arama pe față după ce a ieșit din apă. Pentru câteva minute, a “uitat” de dictonul latin “Mens sana in corpore sano” și și-a aprins o țigaretă.

Ancuța, cum rămâne cu declarațiile tale potrivit cărora nu ai vicii??? 😊 Primul “cuiuț” s-a dus rapid. A urmat încă unul și încă unul… De altfel, prietenii apropiați ar fi început să-i spună, mai în glumă, mai în serios, că deagaba se antrenează din greu și urmează o dietă echilibrată ca să fie în formă, dacă fumează ca un șarpe. Actrița nu se poate lăsa, însă, de fumat, iar imaginile realizate de CANCAN.RO reprezintă dovada de netăgăduit.

Exerciții pe marginea piscinei

Pe marginea piscinei, după ce s-a întreținut cu o amică, Anca Țurcașiu s-a “lipit” de un bărbat lângă care a făcut și câteva exerciții. Atunci a renunțat, spre meritul ei, la țigaretă. Altfel, lăsând la o parte viciul de care nu poate să scape, actrița a arătat, încă o dată, de ce este, deși nu se mai află la prima tinerețe, una dintre cele mai dorite femei din showbiz. Are un fizic de nota 10 și nu credem că va rămâne mult timp fără iubit. Când va fi cazul, CANCAN.RO va reveni cu noi fotografii și detalii. Deci, rămâneți pe poziții!

“E foarte greu să găsesc pe cineva care să mă înțeleagă”

Vestea că Anca Țurcașiu a divorțat a surprins, la momentul respectiv, showbiz-ul autohton, iar reacțiile au apărut imediat. Actrița a fost însă, ca întodeauna, foarte discretă cu viața personală. La fel cum este și când vine vorba despre un posibil partener! Anca Țurcașiu a anunțat, recent, că este pregătită pentru a începe o nouă legătură amoroasă, dar admite că e destul de dificil din cauza statutului pe care-l are. Asta pentru că bărbații o privesc ca pe o vedetă și nu ca pe un om obișnuit, iar acesta ar fi principalul impediment.

“Cred în dragoste adevărată. Absolut! E lucrul care e cel mai important în această viață. Eu personal trăiesc pentru iubire, oferind iubire. Cred că mă face cea mai fericită iubirea. E foarte greu să găsesc pe cineva care să mă înțeleagă. Este foarte complicat, pentru că este foarte greu să delimitezi această idee de «Anca Ţurcaşiu». E foarte greu să găsesc pe cineva care să mă cunoască, să mă-nţeleagă, să mă iubească nu pentru că sunt Anca Ţurcaşiu”, a mărturisit actrița.