Cine a convins-o pe Claudia Pătrășcanu să pozeze în Playboy, de fapt. A făcut dezvăluirea acum, după 20 de ani: ”Nu pot să zic că îmi pare bine”

În urmă cu două decenii Claudia Pătrășcanu a pozat pentru revista Playboy. Cântăreața nu se mândrește pentru ipostazele în care a fotografiat pentru revistă, dar nici nu îi este rușine. Aceasta a mărturisit acum cine a convins-o să apară în Playboy.

Claudia Pătrășcanu este una dintre cele mai frumoase apariții din Playboy. Aceasta nu a fost remarcată doar în revista unde a apărut în ipostaze nud. Ea a strălucit și a avut un succes aparte în trupa Exotic, alături de Andreea Bănică și Julia Chelaru. Claudia a dezvăluit amănunte din viața ei personală și profesională în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Claudia Pătrășcanu are în prezent o carieră solo, după 25 de ani de la debut. În ultima perioadă viața ei personală a fost în atenția publicului și a presei, deoarece s-a despărțit de Gabi Bădălău. Vedeta este divorțată și are 2 copii, din fosta căsnicie.

Prezentă în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, de pe Kanal D, cântăreața a dezvăluit amănunte neștiute până acum despre trecutul ei, atât pe plan personal, cât și profesional. Vedeta a fost întrebată despre pozele nud din revista Playboy, unde Claudia a apărut acum 20 de ani.

Claudia Pătrășcanu nu a stat pe gânduri și a răspuns că nu mai îi este rușine și că atunci a fost o „nebunie”. Aceasta a dezvăluit că a fost influențată de Andreea Bănică, fosta ei colegă din trupă. Prima remușcare a cântăreței a apărut chiar în timpul ședinței foto de la Playboy.

„Nu, nu. De ce ar trebui să îmi fie rușine? Acum poți să faci topless și la mare, de câțiva ani încoace tot se face topless la mare. Nu este o rușine, dar nici nu pot să zic că îmi pare bine. A fost o situație în care chiar și în momentul în care am avut ședința foto am vrut să renunț, doar că semnasem un contract și nu am mai putut face lucrul acesta. Nu pot să spun că îmi este rușine, nu am de ce, nu am dat în cap nimănui, până la urmă este viața mea, corpul meu, doar că nu aș mai face-o în viața mea.

Nu mă mai regăsesc, nici atunci nu cred că m-am regăsit. Era o nebunie, a fost o modă, toate persoanele publice pozau, toate femeile pozau, a fost și nebunie atunci cu Playboy, nu știu dacă mai există. Am făcut-o și eu, am pozat, dar e de domeniul trecutului, nu mă mai interesează. Da (n.r. da, a avut legătură cu faptul că Andreea Bănică pozase), multe persoane publice au pozat atunci, d-asta și spun că a fost o nebunie cu treaba asta. Dar uite că se întâmplă uneori să merg la mare, să fiu singură, nu cu toată lumea lângă mine, am o plajă mai privată unde merg la mine în zonă și fac topless singură, sau la mine în curte, nu intră nimeni”, a răspuns cântăreața în emisiunea de la Kanal D.