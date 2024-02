Claudia Pătrășcanu a făcut publice mesajele de la Gabi Bădălău. Afaceristul recunoaște că a înghițit o pungă cu pastile

Se poate spune că între Gabi Bădălu și Claudia Pătrășcanu a mocnit tot timpul o scânteie, scânteie care se mai aprinde din când în când. De data aceasta, sătulă de ultimele declarații publice pe care fostul ei soț le-a făcut, artista și-a folosit ”asul din mânecă” și a făcut publice o parte din mesajele pe care le-a primit de la afacerist.

Scandalul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău nu dă semne să se încheie prea curând. Mai mult de atât, recent, cei doi și-au adresat cuvinte grele în spațiul public și au redeschis un episod dramatic din viața celor doi copii ai lor. Claudia Pătrășcanu își acuză fostul soț că i-a lăsat pe cei doi copii ai lor să asiste la mai multe scene greu de privit. Artista a mărturisit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, faptul că fosta ei soacră ar fi dat foc la casa din Bolintin, în timp ce micuții se aflau în încăpere. – Citește AICI interviul complet.

Ca replică la cele declarate de fosta lui soție, Gabi Bădălău a recunoscut cele întâmplate, însă a mărturisit că informația a fost ”trasă de păr” și că s-a exagerat. A fost un incendiu în casa de la Bolintin, însă nu provocat intenționat de mama lui, ci din cauza unor lumânări dintr-un aranjament de pe masa de Crăciun.

”Cu tot respectul pe care îl am pentru dânsa, mai ales că este sau, în primul rând, că este mama copiilor mei. Are o doză de ură și de răutate pe care eu nu am întâlnit-o în viața mea. Referitor la al doilea subiect, de fapt cam asta am și citit, că a dat foc casei sau ceva. S-a întâmplat un episod, cred că era de sărbători, am avut pe masă lumânări într-un aranjament din ăsta de Crăciun, și deasupra aranjamentului erau niște hârtii sau ceva de genul ăsta, eu eram sus în casă.

Într-adevăr, a luat foc puțin, cred că fiecăruia i s-a întâmplat în casă, ferească Dumnezeu. S-a stins imediat, noi, mama și cine era la parter a stins acel foc, s-a terminat povestea și atât. Doar că, fiind mici, copiii i-or fi povestit maică-sii exagerând. Ea, bineînțeles, a făcut o poveste gravă și dramatică de la acest subiect.”, a explicat afaceristul, la Antena Stars.