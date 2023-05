Costel Băloiu, invitatul lui Adrian Artene în cadrul podcastului „ALTCEVA”, a dezvăluit cine l-a descoperit, de fapt, la debutul carierei. De altfel, printre altele, actorul a menționat că a avut de suferit după ce a spus despre Sergiu Nicolaescu că a fost dur din punct de vedere profesional. Totodată, pentru a putea vedea discuția integrală dintre Pistruiatul și directorul editorial al Grupului Gândul, abonați-vă la canalul de YouTube ”ALTCEVA cu Adrian Artene”.

În cadrul interviului, Costel Băloiu a menționat că omul care a stat în spatele lui la începutul carierei actoricești a fost Francisc Munteanu, acesta din urmă fiind scenarist și regizor pentru „Pistruiatul”. În aceeași măsură, actorul a menționat că a avut de suferit enorm din cauza faptului că a vorbit atunci când trebuia să tacă, dar și invers.

„Mulți s-au supărat că mi-am permis să spun că era un dur„

Adrian Artene: Ați fost descoperit, puțini cunosc, de Francisc Munteanu și nu de Sergiu Nicolaescu.

Costel Băloiu: Scenarist-regizor a fost Francisc Munteanu. Nu neapărat ca o știre importantă, Pistruiatul a plecat, de fapt, din niște benzi desenate, din revista Cutezătorii.

Adrian Artene: Câți contracandidați ați avut atunci?

Costel Băloiu: Deci, în București au fost în jur de 6.500 și la Cluj și Oradea 3.000 și ceva. Mulți copii. Că de aici a și plecat cearta vizavi de mine că am avut o rampă de lansare și că n-am știut să profit de ea. Niște lucruri pe care nu le-am considerat normale pentru că viața a avut cursul ei. Eu, nu că n-am avut înclinație, nici n-am mai fost solicitat. Dacă Francisc Munteanu n-ar fi murit, cu siguranță cred că destinul meu era altul. Iar cu Sergiu Nicolaescu nu pot să spun… mulți s-au supărat că mi-am permis să spun că era un dur. Păi da, dar nu l-am jignit. Era un dur în ce făcea. Voia ca totul să fie perfect, la el nu exista „nu știu”. Și prin asta nu însemna că eu mi-am permis, un amărât, un prăpădit, să-l judec pe Sergiu Nicolaescu. Nu vă spun câte răutăți și prin câte am trecut vizavi de gură. De la gură am pierdut foarte mult în viață. Exact când a trebuit să tac, eu am vorbit. Și invers.

