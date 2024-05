Cine a fost Părintele Paisie Olaru, următorul sfânt al României. Duhovnicul de la Mănăstirea Sihăstria, propus spre canonizare în 2025

Un mare preot român va fi propus spre canonizare în anul 2025, când Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române va împlini 100 de ani. Va fi următorul sfânt al României, fiind un slujitor al Bisericii extrem de iubit. Întreaga țară a vorbit despre minunile pe care le-a săvârșit Părintele Paisie Olaru de-a lungul vieții lui. Cine a fost duhovnicul?

Părintele Paisie Olaru (1897-1990) a fost propus spre canonizare în anul 2025, atunci când Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române împlinește 100 de ani. A fost unul dintre cei mai iubiți duhovnici ai României, apreciat pentru minunile pe care le-a săvârșit de-a lungul vieții. Părintele s-a născut în comuna Lunca, din județul Botoșani, fiind mezinul familiei. Odată cu trecerea timpului, el s-a apropiat tot mai mult de Dumnezeu și a ales calea credinței. A fost unul dintre cei mai cunoscuți duhovnici din zona Moldovei.

Părintele Paisie Olaru a făcut multe minuni în viața lui, despre care toată lumea vorbește. Datorită lui, Mănăstirea Sihăstria s-a transformat în loc de pelerinaj. Credincioși din toate colțurile lumii se adună la mănăstire, pentru a se ruga la Paisie Olaru. În acest sens, duhovnicul a fost propus spre canonizare anul următor.

„A fost cel mai mare călugăr al bisericii noastre, așa spun cei care au apreciat în mod just istoria ultimelor două veacuri. Se spune despre Paisie Olaru că a fost cel mai mare călugăr de la Sfântul Calinic încoace. De la jumătatea veacului al 19-lea până în prezent”, a spus PS. Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei București, notează antena3.ro

Toți cei care l-au cunoscut de-a lungul vieții au avut numai cuvinte de laudă la adresa lui. Întreaga lui viață și-a dedicat-o credinței și lui Dumnezeu. Nici timp să mănânce nu prea avea, după cum și-au adus aminte cei care l-au întâlnit.

Paisie Olaru a fost tată pentru mii de credincioși, pentru că știa cum să-i ajute să-și găsească liniștea sufletească.

„Ne-au insuflat duhovnicește, au făcut să căutăm veșnicia și așa am renunțat la cele ale lumii acesteia, am simțit chemarea prin puterea rugăciunii lor și a cuvintelor duhovnicești pe care le-am ascultat. Așa am ajuns mulți dintre tinerii acestei mănăstiri să le urmăm viață călugărească”, a mai spus Ierodiaconul Sofian.