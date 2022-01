Cine a însoțit-o pe Lidia Buble în escapada exotică? Nu, nu este vorba despre fostul Harlys Becerra! „Cu el mi-am petrecut vacanța”

Lidia Buble a mărturisit cu cine și-a petrecut, de fapt, vacanța de la începutul acestui an. Cântăreața a stat plecată mai bine de două săptămâni, pe o insulă exotică.

Lidia Buble s-a relaxat în ultimele două săptămâni, într-una dintre cele mai frumoase destinații exotice. Fanii acesteia au presupus că și-a petrecut vacanța alături de fostul ei iubit, Harlys Beccera. Artista i-a lămurit pe internauți și le-a spus cu cine a fost plecată, de fapt.

Cu cine a fost plecată Lidia Buble în vacanță?

Vedeta a publicat pe Instagram o imagine cu un cățel pe care l-a întâlnit în vacanță și spune că a fost plecată cu el.

”Cu EL am fost plecată în vacanță. Am apucat să ne facem un singur SELFIE și în rest am profitat de fiecare moment petrecut împreună”, a scris Lidia Buble pe Instagram, după zvonurile din ultima perioadă.

Colega ei de breaslă, Inna i-a comentat în dreptul postării și a vrut să-i spună că e ”chipeș”, iar un alt fan i-a mărturisit Lidiei Buble că acum s-a aflat și cine îi făcea pozele.

Un lucru este clar, Lidia Buble nu a stat doar cu patrupedul, deoarece aceasta a postat mai multe fotografii pe rețelele de socializare. Unde apare singură. Cu siguranță a existat și o prezență de sex masculin, însă momentan este ținută secret de către artistă.

Fanii Lidiei s-au întrebat în ultima perioadă, dacă nu cumva s-a împăcat cu fostul ei iubit, actorul cubanez Harlys Beccera. Asta pentru că el a publicat în aceeași perioadă imagini tot dintr-o zonă exotică care părea a fi aceeași, din pozele cântăreței.

Lidia Buble încă ține legătura cu fostul iubit

Vedeta declara în urmă cu puțin timp că relația dintre ea și Harlys Beccera a fost una frumoasă și că bărbatul a învățat-o foarte multe lucruri în perioada în care au fost împreună. Cei doi foști iubiți încă mai țin legătura.

”E un om cu care țin legătura, e un om frumos de la care am învățat foarte multe lucruri. Eu întotdeauna am rămas în bune relații cu foștii parteneri, suntem oameni, niciodată nu ne-am dat în cap sau nu ne-am mai salutat, uite cum este și cu Răzvan. Sunt un om foarte asumat care își asumă fiecare decizie”, spunea vedeta, în urmă cu câteva săptămâni.

