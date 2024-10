În ultima perioadă, ciocolata Dubai a devenit virală pe rețelele sociale, dar ce are aceasta atât de special?

Potrivit unui articol din Business Insider, totul a început în 2023, când o creatoare de conținut stabilită în Emiratele Arabe Unite a postat un clip de un minut și jumătate în care prezintă această ciocolată. De când a postat videoclipul, în decembrie 2023, acesta a fost vizionat de 77 de milioane de ori și are peste 5 milioane de aprecieri.

Printre ingredientele folosite pentru această ciocolată se numără cataiful și fisticul.

Cine a inventat ciocolata Dubai?

Ciocolata Dubai a fost inventată de Sarah Hamouda, o antreprenoare britanică de origine egipteană, în vârstă de 38 de ani. Ea povestește că ideea i-a venit în perioada în care era însărcinată. Pentru că îi era foarte des poftă de ciocolată, Sarah a decis să vină cu ceva nou pe piață și să lanseze ceva diferit față de variantele clasice de ciocolată. Așa că a decis să lanseze sub brandul său, Fix Dessert Chocolatier, această nouă rețetă de ciocolată, arată CNN.

„Am avut o poftă nebună când eram gravidă cu a doua fată, l-am pus pe soţul meu să îmi caute în Dubai mai multe deserturi cu ciocolată. Am vrut să fac ceva diferit, aroma nostalgică a ceea ce făcea mama pentru noi, ca de exemplu cataiful”, spune aceasta.

Ciocolata a devenit virală pe rețelele sociale, iar comenzile au crescut rapid. Rețeta este una destul de simplă: desertul implică rumenirea cataifului în unt, topirea ciocolatei și combinarea acestora cu pastă de fistic. Ciocolata a devenit rapid o senzație, iar rețeta originală a fost reinterpretată de cofetari și ciocolatieri din întreaga lume. Chiar și în România au apărut variante locale ale acestui desert.

Numele original al acestei ciocolate este Can’t Get Knafeh of It, un joc interesant de cuvinte, knafeh fiind numele în limba arabă al cataifului.

„Ca să fiu sinceră, în niciun moment nu am crezut că rețeta va deveni faimoasă la nivel global. Este o nebunie”, spune Hamouda.

Ea mai spune că a primit mii de mesaje, din toate colțurile lumii, din Canada și Argentina până în România.

Costul unei tablete de ciocolată de 500 de grame este de 90 de lei, însă nu toată lumea are norocul să încerce acest desert. „Este foarte complicat să comanzi de la ei, deschid la ora 2 şi la ora 5 după-amiaza şi ţin deschis 3 minute. Costa 70 de dirhami, 90 de lei”, povesteşte o femeie pe TikTok.

