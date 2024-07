Cine a plâns din tribune pentru David Popovici. A publicat imaginile cu lacrimile de bucurie

Duminică, 29 iulie 2024, David Popovici a făcut istorie la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris. Sportivul român a câștigat proba de 200 de metri liber, terminând cu două sutimi în fața britanicului Matthew Richards. Din tribune, Taisia Nițuleasca, iubita tânărului, a trăit cu sufletul la gură cursa care i-a adus aurul olimpic.

David Popovici a readus România pe harta olimpică a lumii. Duminică, 29 iulie 2024, sportivul a câștigat proba de 200 de metri liber de la Jocurile Olimpice de la Paris. Deși nu a condus cursa de la început, a reușit (1.44.72) să se detașeze pe ultima sută de metri și să termine cu doar două sutimi în fața britanicului Matthew Richardson (1.44.74), urmat de americanul Luke Hobson (1.44.79). La nici 20 de ani, David Popovici câștigă primul său titlu olimpic, dar și prima medalie olimpică pentru România la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris.

Nu rata: CÂȚI BANI VA PRIMI DAVID POPOVICI DUPĂ CE A CÂȘTIGAT AURUL LA JOCURILE OLIMPICE. SUMA E COLOSALĂ!

„A fost o cursă foarte strânsă, numai că a win is a win! Mă bucur că am atins primul peretele. Imediat de cum am văzut luminița aia lipită de blockstart mi-am dat seama că am fost primul care a atins. L-am făcut foarte fericit pe copilul din mine și pe mine mic, care își dorea foarte tare să ajungă la jocurile olimpice. Îndrăznea să viseze și la o medalie, eventual de aur. Uite că l-am făcut foarte fericit.

Am pornit în cursă încercând să mă gândesc cât mai puțin la medalii, la atenția de după, la laude, la premii. Dacă le îndepărtez cât mai mult din mintea mea, cu atât pot să înot cel mai bine. Ce e diferit de 100? E mai puțin timp să gândești totul acolo, se întâmplă de două ori mai rapid. E o cursă diferită, pur și simplu”, ne-a mărturisit David Popovici după câștigarea medaliei.