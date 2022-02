Cine are grijă de „finanțele” Deliei! Cântăreața spune că nu știe cât încasează de la „X Factor” sau „iUmor”

Criticată chiar și de colegul Mihai Bendeac pentru opulența afișată în mai toate aparițiile sale, Delia șochează din nou cu declarații despre veniturile pe care le încasează. Vedeta „Antenelor” afirmă că au existat momente în care nu știa nici măcar câți bani îi intră în conturi din contractele de jurizare. CANCAN NEWS are detalii.

Gurile rele au afirmat, în repetate rânduri, că succesul Deliei s-ar datora, în bună măsură, și soțului ei, Răzvan Munteanu. Cântăreața recunoaște sprijinul pe care îl primește din partea celui cu care este căsătorită, deoarece Răzvan este un om care se pricepe foarte bine la cifre. Vedeta de la “Antene” confirmă că soțul cunoaște mult mai bine sumele pe care ea le încasează din televiziune.

Delia nu ar ști cât câștigă de la “X FACTOR” ȘI “iUMOR”

Formate precum „X Factor” sau „iUmor” i-au adus cântăreței nu doar expunere, ci și încasări despre a căror valoare Delia spune că nu știe detalii. Deseori, colegul și prietenul Mihai Bendeac a glumit despre starea materială a Deliei, ironizând opulența sa vestimentară.

“Eu nu știam ce contracte am la «iUmor» și la «X Factor», eu nu știam ce bani iau, în continuare nu știu! Am aflat și am uitat! Cineva trebuie să știe cumva, ar fi ciudat să nu știe nimeni! Dacă ar fi să aleg, nu m-aș retrage din niciuna, pentru că sunt legată de ambele! “, a dezvăluit Delia în podcastul lui Codin Maticiuc.

