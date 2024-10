Cine e Bianca Bîsceanu, tânăra care a uimit la Vocea României. Cu ce problemă de sănătate rară s-a confruntat

Bianca Bîsceanu a făcut senzație pe scenă, la Vocea României! Tânăra a reușit să întoarcă 3 scaune, pe Hora Brenciu și Theo Rose, Smiley și Irina Rimes. Cei 4 antrenori au făcut tot posibilul să o atragă în echipele lor, însă decizia concurentei a fost clară. În afară de Tudor Chirilă, toți au vrut-o la ei în echipă. Fata de 19 ani le-a povestit tuturor și cu ce problemă de sănătate rară s-a confruntat. Multora nu le-a venit să creadă!

Bianca Bîsceanu și-a făcut apariția la Vocea României și i-a luat pe toți prin surprindere, după ce a interpretat piesa ”Gangsta” de la Kehlani. Tânăra de 19 ani a reușit să întoarcă 3 scaune, Smiley, Irina Rimes, Horia Brenciu și Theo Rose. Aceștia au vrut-o în echipele lor și au făcu tot posibilul să o convingă.

CITEȘTE ȘI: Cine este Oleg Spînu de la Vocea României 2024. A făcut senzație și la concertele Andrei Măruță

CITEȘTE ȘI: Andra Măruță i-a promis că va cânta cu el! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Oleg Spînu, finalist Românii au Talent

Nici Irina Rimes nu s-a lăsat mai prejos. Aceasta și-a exprimat dorința de a o avea pe Bianca în echipa ei.

Doar că, ce să vezi? Horia Brenciu a recunoscut-o pe Bianca, pentru că a întâlnit-o în urmă cu câțiva ani la Academia lui. Tânăra a ales să meargă în echipa lui și a lui Theo Rose.

„Asta-i Bianca! Ai cântat senzațional!”, a spus Horia, menționând că o cunoaște pe tânără: „O știu de câțiva ani de zile, ne-am întâlnit la Academia mea și am discutat multe”.

„Ce ordonată ai fost vocal!”, a continuat Horia. Theo a adăugat: „Și curat, organizat, ai cântat deștept, ești hoață, îmi place!”.

Concurenta de la Vocea României le-a povestit tuturor cu ce probleme de sănătate s-a confruntat. Bianca a avut sângerări pe corzile vocale, iar timp de două luni n-a putut nici să vorbească. Aceasta a recunoscut că a fost cel mai greu moment din viața ei, mai ales pentru că nu putea cânta.

„Am avut niște sângerări pe corzile vocale. Nu am putut să mai vorbesc timp de două luni. (…) Exista o șansă foarte, foarte mare să rămân fără voce definitiv. A fost un moment foarte greu pentru mine. Deoarece, pentru mine muzica fiind totul. În momentul în care am văzut că nu mai pot să cânt și că nu am voie s-o fac, intrasem într-o oarecare depresie”, a povestit tânăra artistă.