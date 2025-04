Celia, pregătită să dea lovitura în showbiz! Cum a ajutat-o Cătălin Botezatu să îşi îndeplinească visul: gestul designerului, total neașteptat! „Nu vreau să regret că nu am făcut acest pas”

Schimbarea vine uneori atunci când ne așteptăm mai puțin, iar Celia este un exemplu în acest sens. A luat o pauză de la cariera sa muzicală, care a durat câțiva ani buni, iar acum, odată cu viralizarea vechilor ei piese, vrea să dea lovitura! Într-un interviu în exclusivitate pentru CANCAN.RO, frumoasa artistă a povestit cum a primit toată această atenție neașteptată pe social media, dar și cum ar de gând să fructifice această situație. A revenit cu forțe proaspete, iar una dintre persoanele care o sprijină este Cătălin Botezatu, care, de altfel, i-a fost alături și la începutul carierei, în urmă cu două decenii. În plus, cântăreața a făcut dezvăluiri emoționante despre regrete și despre temerile care o apasă.

Celia lucrează asiduu în studio pentru a-și surprinde fanii cu piese noi. Din spusele ei, fiecare piesă spune o poveste, iar ascultătorii vor putea să se regăsească în unele dintre ele. Puțini sunt cei care știu că pe Celia și Cătălin Botezatu îi leagă niște amintiri speciale, asta deoarece la începutul carierei sale, designerul i-a fost alături și a „prezis” că va avea succes.

Anii au trecut, iar artista se bucură, din nou, de aceeași susținere din partea creatorului de modă, ca odinioară. Deși a lipsit o bună perioadă de pe scenă și din lumina reflectoarelor, Celia spune că nu a reușit niciodată să stingă focul și dorul față de muzică.

Cătălin Botezatu, gest neașteptat pentru Celia: „M-a luat în brațe și…”

Prezentă la un eveniment, Celia a fost luată prin surprindere de celebrul designer, care a făcut un gest care a emoționat-o. A „încoronat-o”, a luat-o în brațe și i-a spus că se bucură pentru că artista va reveni pe scenă.

CANCAN.RO: Te-a luat prin surprindere tot acest val de succes pe rețelele de socializare? Te așteptai ca piesele tale să redevină virale?

Celia: Nu mă așteptam la atât de multă căldură și iubire. Dacă a fost ceva ce mi-am dorit în viața asta, e ca muzica mea să atingă suflete. Am simțit de-a lungul carierei mele că o să reușesc să fac acest lucru. Este un gen de iubire care ține de 20 de ani, piesele acelea le-am scos acum 19 ani de când am scos piesa Șoapte. Cel mai frumos este că ajunge la generația nouă, care, pe vremea mea, abia se nășteau. Pregătesc și piese noi, stau destul de mult în studio, avem deja câteva piese gata, iar prin luna mai ar trebui să scoatem prima piesă pe piață. Fiecare piesă are câte un vibe anume.

CANCAN.RO: Am văzut că ai fost prezentă la un eveniment, unde Cătălin Botezatu ți-a pus o coroniță pe cap. Despre ce a fost vorba?

Celia: A fost o surpriză și un gest frumos din partea celor care au organizat evenimentul. Cătălin Botezatu, pe care îl am la suflet, mi-a pus această coroniță pe cap. Îmi aduc aminte când eram la început de drum și am lansat albumul care m-a și consacrat, am primit un mesaj de la stilista care se ocupa de mine în momentul respectiv și care era prietenă foarte bună cu Cătălin Botezatu, apoi m-au sunat, iar el a spus că o să rupă piesele mele, că sunt top.

Eu eram tare încântată și fericită, erau începuturile, îl admiram. Acum, ne-am reîntâlnit, după mai mulți ani, m-a luat în brațe și mi-a spus că se bucură că revin în muzică, că mă susține și merit să fiu pe scenă. Am retrăit cumva vremurile de altădată, pentru că atunci, faptul că mă suna Cătălin Botezatu, era ceva important, îl vedeam ca pe un reper. Și acum am simțit bucuria aceea cu care m-a luat în brațe și mi-a spus că e fericit că am revenit.

„Nu vreau să regret că nu am făcut acest pas”

Cât despre regrete, cântăreața a mărturisit că are o teamă și anume faptul că nu vrea ca peste ani și ani să aibă păreri de rău pentru că nu și-a urmat visul și a renunțat prea devreme la muzică. Mamă devotată, Celia spune că și-a dedicat primii ani din viața copiilor săi maternității, iar acum a venit momentul să se focuseze pe dorințele sale.

CANCAN.RO: Ai rămas neschimbată de-a lungul anilor, care este secretul?

Celia: Am un medic bun, care are grijă de tenul meu și îmi recomandă ce creme să folosesc. Eu prefer să previn, nu să tratez, sunt adepta naturaleții. Am grijă să respect cu sfințenie ce îmi recomandă medicul și mă bucur că am reușit să mă mențin așa fresh.

CANCAN.RO: Ești o femeie împlinită, o mamă devotată, cariera merge bine. Ce simți că îți lipsește în acest moment?

Celia: Eu cred că m-am născut să fiu artist, e o vocație, o chemare. Îmi doresc foarte mult ca nu cumva peste 10-20 de ani să regret că nu am făcut acest pas și nu mi-am urmat, din nou, visul. Nu mi-aș dori să mă trezesc pe la 50 de ani că privesc în urmă și nu mai am ce să fac, pentru că nu vreau să rămân cu regretul că a trecut viața și visul copilăriei mele s-a spulberat. Sunt aici, tocmai ca să nu am acest regret mai târziu.

La fel cum am rămas acasă și le-am oferit primii ani din viața fiului și fiicei mele, am fost numai lângă ei. Dar acum simt nevoia să fac ceva și pentru sufletul meu, să îmi urmez această chemare, pentru că în restul zilelor voi fi alături de ei, voi reuși să le îmbin. Iar acum, că ei sunt mai mari, lucrurile se schimbă, iar acum pot să mă ocup și eu de acest foc, pe care nu l-am putut stinge cu absolut nimic.

