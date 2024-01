Fosta lui Mihai Bendeac s-a întors în România și se apucă de treabă. Ce planuri profesionale are Celia

Vești bune în sfera muzicală! Fosta iubită a lui Mihai Bendeac s-a întors în România și este pusă pe fapte mari. Celia a dezvăluit ce planuri profesionale are pentru următoarea perioadă.

Piese precum „Șoapte”, „Trag aer în piept” sau „Povestea mea” au făcut furori în urmă cu aproape 15 ani. Celia a reușit să cucerească publicul, însă în ultimii ani a ieșit din lumina reflectoarelor. Artista s-a mutat în Australia, alături de soțul ei și de cei doi copii, dedicându-se în totalitate familiei. Totuși, de curând a revenit în România și este hotărâtă să facă o schimbare în viața ei.

Gata pauza! Celia a revenit în România și este hotărâtă să se întoarcă pe scenă în 2024. Iar momentul nu este deloc ales la întâmplare. Anul acesta, se împlinesc 20 de ani de când s-a lansat în industria muzicală.

Cântăreața pornește pe acest drum încrezătoare că va primi susținere din partea fanilor. În trecut, melodiile ei au făcut furori, așa că se întoarce cu forțe proaspete. Ea anunțat ce planuri profesionale are prin intermediul unui mesaj postat în mediul online.

„Suflete dragi, vreau să vă dau o veste. Dacă măcar o dată în viața acesta ți-am atins inima cu muzica mea, am o veste pentru tine. După o mare pauză, sunt extrem de fericită să anunț că în acst 2024, după fix 20 de când am apărut prima dată în industria muzicală românească, am luat decizia să revin!

Da, mă întorc! Cu inima deschisă, cu multă speranță și enormă bucurie! O să am mare nevoie de voi pentru că noi, artiștii, fără voi nu existăm. Cu răbdare și profesionalism, în următoarele luni voi pregăti revenirea mea.”, a scris Celia, pe Instagram.