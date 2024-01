Cine e Maria Chițu de la Survivor 2024, de fapt. Ambii părinți sunt profesori, dar ea s-a lăsat de școală

Maria Chițu, concurenta de la Survivor 2021, se întoarce la show-ul de succes în noul sezon, din 2024. Deși nu este străină publicului, puțini știu cine este aceasta, de fapt. Ambii părinți sunt profesori, dar ea a decis să se lase de școală.

În data de 16 ianuarie, începe Survivor All Stars, la Pro TV. Zece Faimoși și Zece Războinici se luptă pentru titlul de câștigător în Republica Dominicană. Maria Chițu se numără printre cei care au acceptat pentru a doua oară provocarea show-ului mult așteptat. Ea este pregătită să facă față obstacolelor și să își testeze, din nou, limitele.

Cine e Maria Chițu de la Survivor 2024

În aproximativ o săptămână, show-ul Survivor All Stars va fi difuzat pe micile ecrane Publicul așteaptă cu nerăbdare emisiunea de la Pro TV, unde zece Faimoși și zece Războinici se luptă să facă față provocărilor din Republica Dominicană.

Printre concurenții noului sezon se numără și Maria Chițu, o tânără care a participat la Survivor și în 2021. Ea practică dansurile latino de la 15 ani și este pasionată de acest domeniu. Pe rețelele de socializare, postează coregrafii spectaculoase. De asemenea, a experimentat mai multe job-uri, printre care și modelling.

Maria are o soră mai mică și un frate mai mare. Provine dintr-o familie de profesori, dar ea a renunțat la școală. A urmat pentru un an studiile Academiei de Științe Economice, însă și-a dat seama că nu este ceea ce își dorește cu adevărat.

Maria Chițu: „În asta constă frumusețea”

Tânăra are o personalitate puternică și a demonstrat în 2021 că poate facă față cu brio provocărilor din Republica Dominicană, deși nu este sportivă. Acum, este pregătită să dea, din nou, tot ce are mai bun în sezonul Survivor All Stars. Maria a postat și un mesaj pe rețelele de socializare prin intermediul căruia și-a exprimat gândurile despre emisiunea de la Pro TV.

„În sfârșit mi s-a dat voie să vă spun că voi participa la Survivor All Stars. Sunt entuziasmată, curioasă și am emoții. Nu știu cum o să fie și până unde voi ajunge, dar cred că în asta constă frumusețea.”, a scris Maria Chițu, pe pagina de Instagram.

