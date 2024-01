Povestea fabuloasă a lui Daniel Pavel, prezentatorul Survivor de la PRO TV! ”Vindeam cauciucuri în port!”

Din 16 ianuarie, publicul telespectator poate urmări show-ul Survivor All Stars, la Pro TV și pe VOYO. Chiar înainte de plecarea către filmări, în Republica Dominicană, prezentatorul Daniel Pavel a trecut prin studioul emisiunii CANCAN EXCLUSIV. Istorisirile “Domnului Dan” au fost remarcabile, relatate de povestitorul ce moderează lupta dintre Faimoși și Războinici. Cum a ajuns, de fapt, Daniel Pavel să prezinte show-ul de pe Pro TV, dar și ce a făcut înainte de Survivor, aflați din prima ediție a emisiunii CANCAN EXCLUSIV din 2024!

Reamintim că din echipa Faimoșilor, în acest an, vor face parte: Zannidache (sezonul 2), TJ Miles (sezonul 3), Cătălin Moroșanu (sezonul 2), Jorge (sezonul 4), Jador (sezonul 2), Andreea Tonciu (sezonul 3), Roxana Nemeș (sezonul 2), Elena Ionescu (sezonul 1), Ana Porgras (sezonul 2) și Ștefania Stănilă (sezonul 4).

Tabăra albastră, a Războinicilor va fi alcătuită din: Alex Delea (sezonul 3), Iancu Sterp (sezonul 1), Relu Pănescu (sezonul 3), Robert Moscalu (sezonul 4), Andrei Ciobanu (sezonul 1), Lola Crudu (sezonul 1), Ștefania Ștefan (sezonul 3), Alexandra Duli (sezonul 3), Maria Lungu (sezonul 4) și Maria Chițu (sezonul 1).

( NU RATA: MIȘCAREA ULUITOARE FĂCUTĂ DE PRO TV: CÂȘTIGĂTORUL E OUT! CANCAN.RO A INTRAT ÎN CULISELE SHOW-ULUI SURVIVOR ALL STARS 2024 )

Povestea neștiută a lui Daniel Pavel, prezentatorul Survivor All Stars: „Vindeam cauciucuri second-hand ca să mă întrețin, să am banii mei!”

CANCAN EXCLUSIV: Ți-ai vizualizat vreodată drumul și reușitele?

Daniel Pavel: Am fost un povestitor. Încă de mic, povesteam în ani ’80 filmele pe casetă, pe care apucam să le văd, eu cu prietenii mei. Le povesteam celor care nu vedeau, care n-aveau video. Aia a fost un fel de școală a vieții, școala poveștii, am vrut să povestesc, iar mai apoi leadershipul. Îmi povestea taică-miu, recent, că într-un anumit context a spus «pe ăsta îl fac președinte». Și am fost președintele Ligii Studenților. O anumită proiecție a existat, dar nu aș putea să spun «uite, aș vrea să fiu unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori de televiziune ai țării». Pofta vine mâncând și așa am ajuns aici.

CANCAN EXCLUSIV: Tehnic, ți s-a întâmplat?

Daniel Pavel: Mi s-a întâmplat, dar acest «peste noapte» a însemnat sute, mii de ore de emisie live, zeci de mii prin record, ca să ajung în acest proiect pe care noi acolo îl definim, dacă am face o comparație cu domeniul medicinei, noi suntem medicina de traumă, de război. Noi tratăm imediat lucrurile, reparăm, pansăm, îl trimitem pe combatant la treabă. Asta e televiziunea de reality game-show, e dură, e acum.

Partea de ofițer de marină, partea de om de vânzări, Sabin, iarăși e o premieră la tine și din toată inima o spun, eu am vândut cauciucuri în Oborul din Constanța, în studenție. Diminețile, de la 4 dimineața, dobrogenii știu ce înseamnă toamna și iarna în Constanța, vindeam cauciucuri second-hand ca să mă întrețin, să am banii mei.

Părinții îmi dădeau, vorbim de România anilor 1990, și vindeam cauciucuri sâmbăta și duminica. Și acolo e o poveste, cauciucurile se plimbaseră peste tot, prin Europa, aveau și ele o poveste, la nivel de metaforă. Am făcut-o un număr de luni, cam un an, apoi m-am dus cu Liga Studenților.

CANCAN EXCLUSIV: Tu acolo ai învățat să îți exerciți oralitatea și funcția persuasivă?

Daniel Pavel: Exact, pentru că erau cauciucuri second-hand, erau samsari, oameni care știau, să vinzi castraveți grădinarilor, e o chestie!

( CITEȘTE ȘI: DANIEL PAVEL ȘI ANA MARIA POP AU PREGĂTIT O NUNTĂ CA-N POVEȘTI, IAR CANCAN.RO ARE TOATE DETALIILE. “VA FI PICATĂ DIN CER!” )

Vedeta de la Pro TV dezvăluie cum a ajuns, concret, la cârma formatului Survivor

CANCAN EXCLUSIV: Dar cum ai ajuns să prezinți Survivor, cum s-a întâmplat?

Daniel Pavel: Eu am bătut la ușa postului care opera atunci această licență, acest format. Eram la Viena, în calitatea mea de redactor-șef. La finalul anului, 31 decembrie 2020, plină pandemie, mai ales în Austria, mie îmi expira contractul de patru ani cu ei. Era o prelungire, eram în discuții, nu eram foarte mulțumit, nici ei, în momentul ăla lucrurile nu erau aliniate fix unde ne doream, de ambele părți. Părerea mea e că eu le rezolvasem niște situații și eram un contry manager doribil în continuare.

Ei au zis să negociem, în momentul ăla eu am bătut la ușa acestei televiziuni care opera formatul și mi-au spus «dă un casting». Pe telefon a plecat castingul ăsta, a fost pe 20 decembrie, pe 21 decembrie am avut o discuție. Am primit un telefon, «suntem on it» și de Ajun, pe 24 decembrie, mi s-a spus «pe 1 ianuarie pleci din Viena», adică a fost o săptămână. «O săptămână te prezinți în Dominicană». Am zburat Viena-Istanbul-Dominicană, era un format mai strâns un pic, nu știam unde mă duc. Am avut, însă, încredere în niște oameni minunați, care au crezut și ei la rândul lor în mine. Au zis «ăsta ar putea să fie». Eu aveam deja presemnat, un gentleman agreement, cu o televiziune locală din Viena. Acolo trebuia să încep pe 3 ianuarie, exact când am început în Dominicană.

I-am sunat pe oameni și le-am spus că nu pot să mă duc, ei mi-au spus că mă așteaptă în primăvară. Restul este istorie, pentru că undeva pe 10 iulie a fost finala acelui sezon, pe 12 iulie am venit la București. Nu am putut să ieșim din Aeroportul Otopeni trei ore, cu concurentul câștigător, Zanni, se întoarce la All Stars acum, a fost o nebunie. Toată viața mea de la Viena s-a schimbat, iubita pe care o aveam atunci, totul a rămas în urmă, iar eu am intrat într-o nouă dinamică, m-am întors acasă la București și m-am întors, zic eu, acasă în Survivor.

CANCAN EXCLUSIV: Tu ai plecat, în ianuarie, și ai rămas acolo până în iulie?!

Daniel Pavel: Proba a fost prin telefon, de la Viena, s-a dus în Istanbul, s-a plimbat proba asta, au spus «ăstuia merită să-i dăm o șansă», e extraordinar că s-a întâmplat asta. A contat și viteza de deplasare, am zis «asta e, am un vaccin făcut, dă-i drumul». A fost o șansă extraordinară, dar cine știe ce alt tip de discuții au curs prin spate, că niciodată nu le-am aflat. n-am avut timp și după aceea publicul deja m-a adoptat, în momentul în care am apărut și au avut loc primele emisiuni.

CANCAN EXCLUSIV: Au mai fost și alții care dădeau probă atunci?

Daniel Pavel: Da, au mai fost, dădeau din România, eu eram the „underdog” (n.r. „cel cu mai puține șanse”). Eu n-am avut Instagram. Mi-am făcut atunci, mi se pare că pe 28 decembrie, am avut șase urmăritori, nici măcar toată familia. Urmăritorii au crescut exponențial și am închis primul sezon la 48.000. A fost un lift de mare viteză, îi sunt recunoscător Domnului că proiectul în sine e așa cum e!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.