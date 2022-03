Cine e tatăl lui Marian Drăgulescu de la Survivor România, de fapt. Toni s-a ales cu 7 plângeri la Poliție din partea Larisei, fosta sa noră

Toată lumea îl cunoaşte pe Marian Drăgulescu, dar puţini ştiu cum arată tatăl acestuia. Fostul sportiv şi Toni au o relaţie extrem de apropiată, ba chiar părintele său i-a luat tot timpul apărarea atunci când a simţit că fiul său e atacat. Mai mult, bărbatul a fost alături de fostul sportiv inclusiv în momentele dificile în care marele campion a vrut sa renunţe la gimnastică.

Toni Drăgulescu a fost cel care a avut grijă întotdeauna de imaginea fiului.

Din acest motiv, celebrul gimnast este foarte ataşat de părintele său, iar ori de câte ori are ocazia îi mulţumeşte pentru tot ceea ce a făcut şi face în continuare pentru el. În plus, Marian se mândreşte cu tatăl său pentru că la vârsta sa are o formă fizică de invidiat.

CITEŞTE ŞI: AM AFLAT CÂTE CLASE ARE MARIAN DRĂGULESCU, DE FAPT! DE CE A RĂMAS CORIGENT GIMNASTUL DE LA SURVIVOR ROMÂNIA 2022 DE LA PRO TV

Ce spune Toni Drăgulescu despre scandalul cu fosta noră

Larisa Drăgulescu a făcut de-a lungul timpului multe acuzaţii la adresa familiei fostului său soţ. Tatăl cunoscutului sportiv nu a dorit să dea prea multe declaraţii, însă în cadrul unui interviu mai vechi a răbufnit şi a dezvăluit ce părere are despre fosta noră.

“Am rămas uimit când am văzut ce poate debita această femeie. Eu cred că aici este vorba de strigătul de disperare al unei femei care vrea cu orice chip să iasă în faţă, să fie vedetă. Îi sugerez să se apuce de scris, poate are mai mult talent. Că de vorbit, văd că vorbeşte vrute şi nevrute. Când era cu Marian nu scotea un cuvinţel! Această femeie nu are şcoală, nu are nici o pregătire, dar o duce bila să debiteze astfel de tâmpenii”, povestea Toni Drăgulescu în urmă cu ceva timp.

În acelşai timp, Toni Dragulescu a dezvaluit şi ce a pătimit de-a lungul anilor din cauza Larisei: “Pe lângă faptul că ne-a transformat viaţa într-un calvar, din cauza scandalurilor interminabile, ori de câte ori i-am avut pe nepoţi la mine, mi-a făcut plângere la Poliţie că i-aş fi bătut, că m-as fi purtat urât cu ei. Am vreo şapte astfel de plângeri din partea ei. Chiar credeţi că poate fi considerată normală?”.

Sursă foto: Facebook