Cine este Alina, tânăra ucisă de cea mai bună prietenă! A avut o viață plină de încercări și un sfârșit tragic

Alina, tânăra găsită fără viață sub o banca dintr-un parc din Mangalia, a avut parte de un sfârșit tragic și o viață de coșmar. După o copilărie de groază, marcată de un tată abuziv și bătăi la ordinea zilei, tânăra spera la o viața mai bună și liniștită. Primii pași îi făcuse și muncea din greu pentru a-și asigura un viitor decent. Însă, toate visurile i s-au oprit în urmă cu puțin timp, atunci când prietena ei cea mai bună a ucis-o.

Alina a avut parte de un sfârșit tragic. Ea venise pe litoral alături de cea mai bună prietenă și voiau să combine distracția cu munca. Fetele s-au angajat cameriste la un hotel și locuiau împreună. Însă, în ultimele zile, prietena tinerei începuse să fie tot mai ostilă, iar în cele din urmă totul a explodat. Cele două au avut un conflict, ce s-a sfârșit tragic pentru Alina. Din primele informații se crede că motivul disputei dintre prietene a fost un băiat.

Alina, destin nefast

Viața Alinei, tânăra al cărei cadavru a fost găsit în parcul din Mangalia, a fost un grea și plină de probleme. Fata de 18 ani provenea dintr-o familie cu cinci copii, iar toată copilăria a fost marcată de abuzuri. Tatăl fetei era extrem de violent, iar bătăile erau la ordinea zilei. Mama Alinei a fost nevoită să fugă de acasă cu cea mai mică dintre fetițe, pentru a scăpa de calvar, iar la scurt timp, după o bătaie îngrozitoare, și Alina a găsit puterea să facă același lucru.

„Noi nu am știut ce sunt acelea sărbători. De foarte multe ori dormeam pe afară, pe unde apucam, plânși și nemâncați, am făcut foamea mulți ani la rând. Până acum trei ani, când el (n.r. tatăl fetei) a făcut cel mai mare scandal cu bătăi, nu am mai suportat. Am vorbit și cu mama și am încercat să căutăm soluții să plecăm. Mama și cu sora mea mai mică au reușit să plece de lângă tata (…).

Eu am vrut mereu să merg la școală, să ajung la liceu și să reușesc să îmi fac un viitor, cât de cât. De foarte multe ori nu aveam ce să mănânc și chiar dacă aveam ceva acolo, nu puteam să mănânc pentru că mă ținea pe afară, dormeam pe unde apucam pe afară, iar dimineața mă duceam la școală nehrănită și obosită. Ajunsesem într-un punct în care nu mai rezistam.

Într-o noapte, a început să mă bată foarte tare, m-a dat cu capul de pereți, iar, într-un moment de pauză al lui, am încercat să o sun pe mama. (…) Plângând, l-am rugat să nu mă mai bată, că nu mai rezist așa, dar el parcă nu a auzit. S-a înfuriat mai tare, a început să mă bată mai tare, mi-a tras două palme, am amețit și când mi-am revenit puțin a început să mă dea cu capul de pereți. Tremurând și plină de dureri, i-am zis că trebuie să merg la toaletă. Nu voia să mă lase. Am insistat că am nevoie la toaletă. (…).

Am prins curaj, el fiind la aproximativ 2 metri distanță, m-am strecurat pe lângă el și în fugă am plecat de acasă. Nu m-a prins, mi-au sărit și papucii din picioare și căciula care o aveam în cap, mă mir și acum cum de am reușit să fug … dar nu m-am oprit până nu m-am simțit în siguranță”, povestea Alina, în urmă cu ceva timp, potrivit vremeanoua.ro.

Alina, sfârșit de coșmar

După ce a fugit de acasă, Alina nu s-a lăsat descurajată și a început o viață nouă. Tânără și-a continuat studiile și își dorea să își clădească un viitor frumos. Așa că pentru a mai face un ban în plus, fata a plecat pe litoral alături de cea mai bună prietenă și s-a angajat pe postul de cameristă la un hotel. Deși lucrurile păreau că merg bine, Alina simțea, în ultima perioadă, că prietena ei se comportă ciudat.

Se pare că Loredana avea un comportament destul de urât față de ea. Alina chiar s-a plâns mătușii ei de această situație, cu doar o săptămână înainte să fie ucisă. Mătușa a simțit și ea pericolul și i-a spus fetei să vină acasă, însă tânără de 18 ani a spus că mai stă puțin, „să mai adun câțiva bani”.

Decizia Alinei de a mai rămâne pe litoral a fost una fatală. Cele două fete au avut un conflict, iar în final Loredana a bătut-o până la moarte pe Alina. Mai apoi i-a pus trupul neînsuflețit într-o valiză și l-a lăsat sub o bancă dintr-un parc din Mangalia. Cadavrul a fost descoperit de un pescar ce trecea prin zonă.

„Faţa era desfigurată total. Deci nu se mai cunoştea nimic. M-a apucat plânsul…Era chircită, era…în forma în care au băgat-o. Deci era înghesuită, acolo. Când au venit legiştii au constatat că era moartă de cinci ore. Bătută, faţa să nu se cunoască. Semne pe corp şi avea şi pe la gât”, a declarat pescarul.

Acum, Loredana, presupusa criminală, a fost reținută de către autorități și se află în custodia acestora pentru 24 de ore. Cercetările continuă în acest caz pentru a se stabili cu exactitate cum s-au desfășurat lucrurile.