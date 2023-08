Detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul crimei din Mangalia. Adevăratul motiv pentru care tânăra ar fi fost ucisă de cea mai bună prietenă

Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul fetei ucise în Mangalia! Autoritățile au aflat că este vorba despre o tânără de 18 ani, lovită și ucisă, apoi abandonată sub o bancă într-un parc din orașul de la malul mării. Un bărbat care mergea la pescuit a făcut descoperirea macabră și a alertat imediat Poliția. Pe măsură ce orele au trecut, oamenii legii au depistat tot mai multe indicii șocante. Cine ar fi, de fapt, criminalul și care ar fi adevăratul motiv al uciderii femeii?

Alerta s-a dat în jurul orei 5:30, duminică dimineața, când un bărbat a sunat la 112 și a anunțat descoperirea macabră pe care a făcut-o într-un parc din Mangalia. Acesta a văzut trupul neînsuflețit al unei fete, ghemuit sub o bancă, plin de sânge. Autoritățile s-au deplasat imediat la fața locului și au început să facă cercetări în acest caz. Inițial, s-a crezut că este vorba despre o copilă de 12 ani, însă ulterior s-a aflat identitatea persoanei decedate. Ar fi vorba despre o tânără de 18 ani, din Vaslui, care muncea pe litoral cu prietena ei cea mai bună.

CITEȘTE ȘI: CAZUL CARE A ŞOCAT ROMÂNIA! O FETIŢĂ A FOST GĂSITĂ MOARTĂ, SUB O BANCĂ, ÎN MANGALIA

„Ca urmare a sesizării din data de 6 august a.c., cu privire la faptul că o persoană de sex femeiesc a fost găsită decedată într-un parc din municipiul Mangalia, Compartimentul de Relații Publice al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța este abilitat să comunice următoarele:

La data de 6 august a.c., în jurul orei 05.30, polițiști din cadrul Poliției municipiului Mangalia au fost sesizați cu privire la faptul că, într-un parc din municipiul Mangalia, se află cadavrul unei persoane de sex femeiesc. Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă. Cadavrul prezenta urme de violență, echipajul medical declarând, ulterior, decesul.

În cauză au fost efectuate cercetări și investigații de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului Criminalistic și Poliției municipiului Mangalia, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.

În urma acestora, a fost stabilită identitatea persoanei vătămate, ca fiind o femeie, de 18 ani, din județul Vaslui. Tot ca urmare a investigațiilor efectuate, a fost identificată și o persoană, de 18 ani, față de care se efectuează cercetări, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța”, se arată într-un comunicat al IPJ Constanţa.

CITEȘTE ȘI: ŢI SE RUPE SUFLETUL! ULTIMELE MESAJE DINTRE SHARA ŞI MAMA EI, ÎNAINTE SĂ MOARĂ ÎN CASA IUBITULUI: „SUNT RUPTĂ”

Cine este principalul suspect în cazul fetei omorâte

Oamenii legii au reușit să o identifice pe fată, apoi au aflat și împrejurările în care ea a ajuns la Mangalia și de cea mai bună prietenă a ei. Aceasta a fost și ea identificată, apoi chemată la audieri. Tânăra, în vârstă tot de 18 ani, a fost dusă la IPJ Constanţa, iar mâine urmează să fie prezentată instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă. Conform unor surse din rândul anchetatorilor, citate de Antena 3, cele două tinere s-ar fi certat de la faptul că fata decedată l-ar fi înșelat pe iubitul ei, iar amica ei nu a mai suportat să mintă pentru ea. Cele două lucrau la un hotel din stațiunea Saturn.

Bărbatul care a găsit-o pe fată, a avut parte de un șoc. “Mergeam la pescuit, pe întuneric, 5:15 era ceasul. Ea era sub bancă, pusă acolo ghemuită. Am crezut că e un câine şi când am pus mâna, am văzut că e o persoană fizică. Nu mai respira, avea până în 15 ani. Era mutilată, nu i se cunoştea faţa. Am avut un şoc foarte mare. A fost adusă aici cred”, a declarat el pentru sursa citată mai sus.