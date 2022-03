Cine este Aurel Niamțu, ieșeanul care a luat Golden Buzz la Românii au talent. Andra a apăsat butonul auriu

Aurel Niamțu are 72 de ani, este din Iași, și a cucerit juriul de la „Românii au talent”, în ediția de vineri seara, 18 martie. Artistul, care a cântat de-alungul vieții alături de nume mari ale muzicii românești, cum ar fi Angela Similea, Corina Chiriac sau Aurelian Andreescu, a primit Golden Buzz din partea Andrei și l-a trimis direct în semifinale.

Aurel Niamțu a reușit să ridice jurații și publicul în picioare. Bărbatul are 72 de ani și a venit pe marea scenă a talentelor să demonstreze tuturor că vârsta este doar un număr. ,,Artiștii la vremea aceea erau chiar foarte respectați. Pot să spun cu mândrie că mi-am dedicat toată viața scenei”, a spus solistul.

A venit la „Românii au talent”, să se consoleze după dispariția soției. I-ar fi plăcut să vină și băiatul, să facă un duet, dar are alt eveniment. „E un moment unic în istoria emisiunii! E un moment de-a dreptul magic”, a spus Andi.

Andra a apăsat Golden Buzz-ul și l-a trimis pe Aurel direct în semifinale. „Nu se putea altfel! Nu se putea fără Golden Buzz. Sunt mândră și onorată că am avut șansa să ofer acest buton auriu unei voci ca a asta… Cântă de o viață, dar mulți am aflat abia acum de el”.

Aurel Niamțu a participat la Vocea României

El are resurse financiare modeste, nu are pensie și se descurcă doar din banii pe care îi face la diverse evenimente. Amintim că acesta a participat la emisiunea ,Vocea României’ când abia împlinise 64 de ani. Bărbatul a făcut-o pe Loredana Groza să plângă, după ce i-a cântat piesa “Blestem” (Cine iubeste si lasa).

,,Am venit la Vocea României pentru că am o vârstă înaintată și am fost lăsat deoparte de către mulți prieteni și apropiați din zona muzicii ușoare românești. Acum am ocazia de a arăta publicului experiența și calitatea vocii. Muzica este viața mea”, spunea solistul pe marea scenă atunci.

Sursa foto: Facebook