Cine este cel mai bine plătit actor de la Hollywood. A depășit nume mari, precum Tom Cruise sau Denzel Washington

Revista Forbes a publicat, ca în fiecare an, topul celor mai bine plătiți actori de la Hollywood, iar pe primul loc se află același actor ca în 2023.

Actorul de pe primul loc din top a încasat cu 14 milioane de dolari mai mult decât ocupanta locului al doilea, mai ales datorită unui contract cu o platformă de streaming.

Adam Sandler

Adam Sandler, căci despre el este vorba, se află în fruntea listei, la o distanță considerabilă față de locul 2, cu încasări de 73 de milioane de dolari, arată New York Post.

O mare parte din succesul financiar al lui Adam Sandler se datorează contractului său cu Netflix, pe care l-a semnat inițial în 2014 pentru 250 de milioane de dolari și l-a reînnoit în 2020.

Anul trecut, trei dintre filmele lui Sandler au avut un succes enorm: „Murder Mystery 2”, cu Jennifer Aniston; „You’re So Not Invited to My Bat Mitzvah” și animația „Leo”.

Margot Robbie

Margot Robbie a dat lovitura cu pelicula „Barbie”, unde a fost și producătoare. Actrița australiană a câștigat 59 de milioane de dolari anul trecut, fiind pe locul al doilea. Mai mult, ea este și cea mai tânără dintre cei mai bine plătiți zece actori de la Hollywood.

„Barbie” a stabilit recorduri de box office pentru Warner Bros., cu încasări de aproape 1,5 miliarde de dolari.

Tom Cruise

Tom Cruise a avut un 2023 excepțional, câștigând 45 de milioane de dolari.

Succesul său poate fi atribuit „Mission: Impossible”, care va avea o a doua parte lansată în 2025. Prima parte a avut încasări de peste 567,5 milioane de dolari în întreaga lume.

Cruise continuă, de asemenea, să câștige bani și din „Top Gun: Maverick”, care a avut premiera în cinematografe în 2022, dar a fost profitabil și în 2023.

Ryan Gosling și Matt Damon

Gosling și Damon împart locul al patrulea, ambii câștigând 43 de milioane de dolari în 2023. Ca în cazul lui Margot Robbie, cei mai mulți bani pe care i-a câștigat Gosling provin din succesul răsunător al peliculei „Barbie”. Piesa cântată de acest în film, „I’m Just Ken”, a fost accesată de peste 100 de milioane de ori pe Spotify, potrivit Forbes.

Matt Damon a jucat într-un alt film important al anului, „Oppenheimer”, care a debutat în același weekend cu „Barbie”. În ciuda faptului că filmul a fost un blockbuster, Damon a câștigat un salariu relativ mic, de doar 4 milioane de dolari pentru rolul său secundar. Majoritatea veniturilor lui Damon au provenit dintr-un contract cu Amazon. El și Ben Affleck au vândut drepturile pentru producția „Air” pentru 130 de milioane de dolari.

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston continuă să câștige bani din participarea în celebrul sitcom „Friends”, dar principala ei sursă de venit pare să fie acum noul ei serial, „The Morning Show”, pentru care câștigă 2 milioane de dolari pe episod.

Pe lângă acest contract substanțial, Aniston are parteneriate cu Uber Eats, Vital Proteins și Pvolve Fitness, care reprezintă o sursă importantă de venit pentru actriță. Ea a câștigat 42 de milioane de dolari în 2023.

În top 10 se mai află Leonardo DiCaprio și Jason Statham, Ben Affleck și Denzel Washington.