Cine este, de fapt, chef Salvo Lo Castro – noul intrat la „Sunt celebru, scoate-mă de aici” de la Pro TV

În ediția de luni, 12 septembrie, telespectatorii vor avea parte e o surpriză! Doi concurenți noi își vor face apariția în cadrul emisiunii „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” de la Pro TV. Unul dintre cei doi este chiar chef Salvo Lo Castro, vestitul bucătar care i-a avut clienți pe Robert de Niro şi Anthony Hopkins!

Deși ediția cu numărul cinci a show-ului „Sunt celebru, scoate-mă de aici” de la Pro TV nu a fost difuzată, încă, pe micile ecrane, fanii emisiunii au putut să o vadă pe platforma Voyo. În această ediție, doi noi concurenți își vor face apariția, și anume chef Salvo Lo Castro și artista Ami.

Vezi și CUM A IEȘIT PE STRADĂ VESTITUL BUCĂTAR CARE I-A AVUT CLIENȚI FIDELI PE ROBERT DE NIRO ŞI ANTHONY HOPKINS. CHEF SALVO LO CASTRO ȘI-A FĂCUT APARIȚIA!

Citește și MOTIVUL REAL PENTRU CARE PAUL DIACONESCU A FOST ELIMINAT DE LA SUNT CELEBRU, SCOATE-MĂ DE AICI! CE S-A ÎNTÂMPLAT, DE FAPT, ÎN DOMINICANĂ

Cine este, de fapt, chef Salvo Lo Castro? Va fi parte a show-ului „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” de la Pro TV

Chef Salvo Lo Castro s-a stabilit în România de mai bine de șapte ani, după ce vreme îndelungată a lucrat la Grand Hotel din Roma. Aici, vestitul bucătar i-a avut clienți pe Robert de Niro şi Anthony Hopkins. De altfel, Lo Castro este obișnuit cu celebritățile, el cunoscând, în timp, adevărate personalități. Însuși Papa Ioan Paul al II-lea, dar și Silvio Berlusconi au fost impresionați de preparatele sale! Pe lângă aceștia, prin restaurantele unde a fost Chef au mai trecut Naomi Campbell, Nicole Kidman, Tom Cruise, Domenico Dolce şi Stefano Gabbana, Rod Stewart. Însă, de unde începe, de fapt, povestea lui?

Chef Salvo Lo Castro este îndrăgostit de lumea gastronomiei, petrecându-și majoritatea timpului în bucătărie. Încă de la vârsta de 12 ani, acesta a început să aibă deprinderi în această direcție, în perioadă în care mama lui se afla în spital și era nevoit să prepare mâncare pentru fratele lui. Pentru că i-au observat pasiunea pentru gătit, părinții au decis să îl trimită la o școală de bucătari din Sicilia, Italia. Opt ani a stat la Roma și 11 ani în Vatican. În anul 2014, bărbatul a venit în România.

”Particularitatea şcolii din Sicilia e că în fiecare an din luna mai până în septembrie te trimit undeva. Eu am avut un noroc că în primul an m-au trimis în St Moritz, în al doilea an m-au trimis în Cinque Terre, al treilea an m-au trimis în Veneţia şi al patrulea an am mers înapoi în Elveţia”, mărturisea el, arată observatornews.ro.

Sursă foto: captura Voyo, Facebook