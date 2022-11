Cine este, de fapt, logodnica lui Denis Roabeș, solistul de la The Motans. Nu este deloc străină de industria showbiz-ului

Denis Roabeș (32 de ani), juratul de la Vocea României și solistul trupei The Motans, se iubește încă din anul 2019 Bianca Spermezan, tânăra pe care a cerut-o de soție în luna august a acestui an. Iată cine este, de fapt, blondina care i-a furat inima cântărețului basarabean.

În cadrul unui interviu acordat în urmă cu câteva luni, juratul de la Vocea României, Denis Roabeș, a povestit modul în care a cerut-o pe Bianca Spermezan în căsătorie. Artistul susține că totul s-a întâmplat foarte spontan, însă întreg momentul a fost emoționant din ambele părți.

”A fost ceva spontan, ceva stupido-romantico-funny, în stilul meu… Dar a fost pe cât se poate de sincer și cu tot sufletul din ambele părți. Mă bucur foarte mult că am făcut acest pas important în viețile noastre”, a mărturisit Denis, pentru VIVA.

Cine este, de fapt, iubita lui Denis Roabeș

Bianca Spermezan, logodnica lui Denis de la The Motans, are 32 de ani și a absolvit Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. A făcut parte din echipa care a produs filmul de succes „Mirciulică”, scris și regizat de Cristi Ilișuan și cu vlogger-ul Mircea Bravo în rolul principal.

Tânăra născută pe data de 6 iunie 1989 este originară din Cluj-Napoca. De asemenea, Bianca este pasionată de cărți, iar de când a început să formeze un cuplu cu solistul de la The Motans, ea s-a mutat în București.â

Cum s-a cunoscut Denis Roabeș cu actuala sa logodnică

Invitat în cadrul podcastului „Vin de-o poveste”, realizat de Radu Țibulcă, cântărețul basarabean a povestit modul inedit prin care el s-a cunoscut cu ființa ce i-a furat inima. Dintr-o simplă fană, Bianca i-a devenit ulterior logodnică.

”Bianca este insula mea! Ne-am cunoscut la un concert, ea a venit la un concert de-al meu pe care l-am susținut la Cluj. Ulterior, ne-am întâlnit la un concert la Dej și de acolo a început totul, a fost cea mai romantică întâlnire. După concert am zis să mai stăm de vorbă. Și ne-am dus la o benzinărie, pentru că era singura chestie deschisă. Erau la benzinăria aia doar niște sticluțe mici de vodkă și i-am zis: Bianca, dacă accepți ca asta să fie prima noastră întâlnire, eu pot să te servesc cu aceste sticluțe de vodkă. Mi s-a părut atât de stupid și atât de romantic în același timp. Genul ăla de romantism care e true. Țin minte că aveam și niște căni de ceai.

Pentru noi, următorul an era tradiție, Bianca era cea care cumpăra niște sticluțe de vodkă. Cu timpul eu am început să ne apropiem. Nu a durat foarte mult să ne dăm seama că e ceva special. A fost o chestie super interesantă, am simțit în ea o cortină de siguranță, mereu când mă uitam în ochii ei mă simțeam liber să-i spun orice. Bine, nu de la prima întâlnire, după puțin timp. Am simțit că este ceva diferit acolo, nu se compară cu nimic din ce am avut până atunci”, a povestit Denis la podcastul realizat de Radu Țibulcă.

