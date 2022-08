Denis Roabeș, drama care l-a împins către o carieră muzicală: „Am toate stările în mine”

Denis Roabeș, solistul trupei The Motans, a avut curajul să fie sincer până la capăt și să le vorbească tuturor despre copilăria sa și despre viața pe care a dus-o alături de femeia care i-a dat viață. Artistul a lăsat la o parte orice urmă de timiditate și le-a explicat tuturor cum a reușit să ajungă omul care este astăzi și cui se datorează, de fapt, acest merit.

Denis Roabeș (33 de ani) a devenit cunoscut după ce a lansat câteva melodii alături de trupa sa. De-a lungul ultimilor ani, faima sa a crescut substanțial, acesta obținând din ce în ce mai multe concerte și contracte. Totuși, există o mulțime de detalii pe care unii oameni nu le cunosc despre solistul trupei The Motans, tocmai de aceea acesta a luat decizia de a le explica tuturor mai multe despre viața sa personală.

Denis Roabeș, drama care a ajuns să îi schimbe viața

Deși este unul dintre cei mai apreciați artiști din România, Denis Roabeș ascunde multe traume din copilărie peste care a fost nevoit să treacă. Muzica a fost cel mai bun medicament pentru solistul de la The Motans, tocmai de aceea melodiile sale sunt considerate hrană pentru suflet. După ce a rămas orfan de tată, Denis s-a apropiat din ce în ce mai mult de mama sa, dezvoltând o relație forte frumoasă și învățând o mulțime de lucruri utile.

„Pentru fiecare persoană în parte, sunt un Denis diferit, ca să spunem așa. Sunt un atot Denis, am toate stările în mine. Mama m-a susținut în absolut tot ce am vrut eu să fac în viața mea. Absolut în orice. Doar că mereu mi-a explicat care ar putea să fie repercusiunile în momentul în care alegi să faci ceva în viață. Până și în cazul fumatului. Mama nu mi-a interzis niciodată să fumez. Bine, cred că mi-a zis să nu fumez, dar mi-a spus că dacă mă apuc să fumez asta înseamnă că e posibil să am următoarele consecințe în viitor. Nu mi-a interzis niciodată”, a declarat Denis Roabeș pentru Ego.ro.

Iubirea pentru mama sa l-a făcut să rămână un om integru și plin de bunătate, iar teama de a nu dezamăgi l-a ținut mereu pe linia de plutire. Mama artistului i-a oferit suportul necesar încă de la primul concert, însă a rămas la Chișinău, departe de fiul său. Denis recunoaște că nu și-ar dori ca familia sa să își schimbe stilul de viață și să se mute în București.