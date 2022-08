Denis Roabeș de la The Motans s-a logodit! Artistul este în culmea fericirii. Află cine este norocoasa

Solistul trupei The Motans a făcut pasul cel mare. Denis Roabeș (32 de ani) și-a cerut iubita în căsătorie, iar aceasta a spus ”DA!”. Bianca Spermezan este de aceeași vârstă cu artistul basarabean. Modul în care cântărețul a cerut-o pe partenera sa în căsătorie a fost unul spontan.

Denis Roabeș și Bianca Spermezan formează un cuplu încă din anul 2019. Cei doi s-au cunoscut în cadrul unui concert al trupei The Motans, la Cluj-Napoca, însă nu s-au cuplat chiar atunci. A mai urmat un concert la Dej, iar după eveniment cei doi au avut o întâlnire romantică la benzinărie și de atunci au rămas împreună.

Cum a cerut-o Denis Roabeș pe partenera sa în căsătorie

În cadrul unui interviu acordat recent, juratul de la Vocea României a povestit modul în care și-a cerut partenera în căsătorie. Artistul susține că totul s-a întâmplat foarte spontan, însă întreg momentul a fost emoționant din ambele părți.

Denis este foarte fericit că a făcut acest pas, mai ales că relația lor e destul de avansată și chiar trebuiau să ajungă și să se logodească.

”A fost ceva spontan, ceva stupido-romantico-funny, în stilul meu… Dar a fost pe cât se poate de sincer și cu tot sufletul din ambele părți. Mă bucur foarte mult că am făcut acest pas important în viețile noastre”, a mărturisit Denis, pentru VIVA.

Cine este, de fapt, Bianca Spermezan

Bianca s-a născut pe data de 6 iunie 1989, este o tânără de 32 de ani din Cluj-Napoca de care Denis s-a îndrăgostit chiar la un concert de-al său. Tânăra este pasionată de cărți, iar de când a început să formeze un cuplu cu solistul de la The Motans, ea s-a mutat în București.

”Bianca este insula mea! Ne-am cunoscut la un concert, ea a venit la un concert de-al meu pe care l-am susținut la Cluj. Ulterior, ne-am întâlnit la un concert la Dej și de acolo a început totul, a fost cea mai romantică întâlnire. După concert am zis să mai stăm împreună de vorbă. Și ne-am dus la o benzinărie pentru că era singura chestie deschisă. Erau la benzinăria aia doar niște sticluțe mici de vodkă și i-am zis: Bianca, dacă accepți ca asta să fie prima noastră întâlnire, eu pot să te servesc cu aceste sticluțe de vodkă. Mi s-a părut atât de stupid și atât de romantic în același timp. Genul ăla de romantism care e true. Țin minte că aveam și niște căni de ceai.

Pentru noi, următorul an, era tradiție, Bianca cumpăra niște sticluțe de vodkă. Cu timpul am început să ne apropiem. Nu a durat foarte mult să ne dăm seama că e ceva special. A fost o chestie super interesantă, am simțit în ea o cortină de siguranță, mereu când mă uitam în ochii ei mă simțeam liber să-i spun orice. Bine, nu de la prima întâlnire, după puțin timp. Am simțit că este ceva diferit acolo, nu se compară cu nimic din ce am avut până atunci”, a povestit Denis, în cadrul podcastului realizat de Radu Țibulcă, anul trecut.

