Cine este Denis Roabeş, noul antrenor de la Vocea României? Solistul „The Motans” şi-a cunoscut iubita la concert

Denis Roabeș este una dintre cele cinci vedete care vor ocupa scaunele antrenorilor în noul sezon al emisiunii de la Pro TV, „Vocea României”. Solistul trupei The Motans este pregătit să le ofere concurenților câteva dintre cunoștințele sale. Până atunci, însă, artistul face dezvăluiri despre viața sa personală.

Fiind un bărbat discret și atent la dezvăluirile pe care le face, despre Denis Roabeș nu se cunosc foarte multe lucruri. Trupa The Motans l-a făcut cunoscut atât în România, cât și peste hotare, tocmai de aceea antrenorul de la „Vocea României” se bucură de un succes colosal.

Denis Roabeș, antrenorul de la Vocea României, bărbatul necunoscut din Republica Moldova și solistul trupei The Motans

Denis Roabeș a împlinit 32 de ani, iar mai bine de jumătate din viață și-a dedicat-o muzicii. Artistul s-a născut la Chișinău, într-o familie modestă, care l-a susținut mereu să își urmeze visurile. Melodia care l-a făcut cunoscut în România se numește „Tu” și a fost înregistrată în subsolul unei case.

„La 23 de ani, am lăsat totul şi universitate şi am plecat dinţară. Acum 2 ani jumătate am lăsat iarăşi totul, am venit în România, neştiind pe nimeni aici. Am început o carieră, am început să fac muzică de aici. Începând cu momentul ăla am început să caut care este albia drumului meu”, a declarat în urmă cu ceva vreme Denis Roabeș.

Cum și-a cunoscut iubita solistul de la The Motans

De foarte multe ori a ales să își concentreze atenția asupra carierei, lăsând viața personală să aștepte. Totuși, dragostea vine atunci când te aștepți mai puțin, iar Denis a simțit asta pe propria piele. Chiar dacă nu a recunoscut din prima, solistul trupei The Motans se află într-o relație de ceva timp cu o femeie pe care a cunoscut-o în timpul unui concert. Idila dintre cei doi s-a transformat rapid într-o relație foarte serioasă.

În ultimul podcast în care a fost invitat, Denis a vorbit despre relația pe care o are, dar și despre legătura pe care a legat-o cu Bianca. Cei doi au reușit să petreacă timp împreună după mai multe concerte susținute de The Motans. Prima întâlnire a fost cu adevărat memorabilă pentru amândoi, potrivit declarațiilor făcute de către Denis.

„Bianca este insula mea! Ne-am cunoscut la un concert, ea a venit la un concert de-al meu pe care l-am susținut la Cluj. Ulterior, ne-am întâlnit la un concert la Dej și de acolo a început totul, a fost cea mai romantică întâlnire. După concert am zis să mai stăm împreună de vorbă. Și ne-am dus la o benzinărie pentru că era singura chestie deschisă. Erau la benzinăria aia doar niște sticluțe mici de vodkă și i-am zis: Bianca, dacă accepți ca asta să fie prima noastră întâlnire, eu pot să te servesc cu aceste sticluțe de vodkă”, a explicat Denis.