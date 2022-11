Cine este, de fapt, Mădălina Cafadaru de la Chefi la Cuțite. Drama neștiută prin care a trecut

Mădălina Cafadaru (43 de ani) a povestit drama prin care a trecut la o vârstă fragedă, dar și momentul în care fostul soț i-a răpit copilul. Concurenta de la Chefi la Cuțite are o poveste impresionantă de viață.

Mădălina Cafadaru și-a deschis sufletul în fața telespectatorilor și a rememorat cele mai grele încercări din viața ei. La o vârstă fragedă s-a decis să înceapă o viață nouă în Dubai, acolo unde a luat-o de la zero.

„Am fost 18 ani în Dubai. În Dubai am ajuns singură. Acolo mă aștepta o prietenă care m-a ajutat la început. Ea a fost lângă mine o perioadă. Nu cunoșteam țara, orașul, doar atât mă interesa: să îmi schimb viața. M-a interesat foarte mult să învăț araba pentru că acolo aveai un job bun dacă știai arabă. Am luat un caiet și scriam. Eu trebuia să învăț arabă neapărat”, a povestit concurenta, la preselecțiile Chefi la Cuțite.

Mădălina Cafadaru: ”L-am prins cu mai multe femeie în casă”

La 18 ani s-a trezit, la propriu, că urmează să participe la propria nuntă. Viitorul soț, de origine siriană, a organizat totul în secret. Mădălina Cafadaru a ajuns la ambasada României fără să știe că urmează să devină soția celui pe care îl cunoscuse cu doar câteva zile în urmă.

„Am fost căsătorită. La vârsta de 18 ani l-am cunoscut pe soțul meu, de origine sirian. L-am cunoscut la plajă, în Dubai. M-am cam speriat fiind arab, dacă am ieșit de două ori sau de trei ori cu el. El se ducea la ambasada română să se căsătorească cu mine, eu neștiind. Deci el băgase dosarul de căsătorie că așa se făcea.

M-am căsătorit în pijamale. Am avut nunta în Siria fără să știu. Ei mă așteptau acolo cu rochie, cu pantofi cu tot. Te dezbracă în pielea goală, te îmbracă, venea lumea și îți aducea cadourile. Nu aveai voie să te ridici, nu aveai voie să dansezi. Am stat căsătorită 18 ani cu soțul meu, în Dubai”, a spus Mădălina.

Deși nu se aștepta, Mădălina a povesti că a avut o căsnicie superbă, asta până când și-a prins soțul în casă cu mai multe femei. Acesta a fost momentul în care viața ei avea să se schimbe la 180 de grade. I-a cerut divorțul soțului, acesta a acceptat, însă, în semn de răzbunare, bărbatul a plănui răpirea fetiței de 6 ani și mutarea ei în Siria.

”Am avut o căsătorie superbă până l-am prins cu mai multe femei în casă. Cerusem divorțul de la soțul meu că i-am spus că nu mai pot. A zis că este de acord, mi-a cerut niște bani, fetița mea avea șase anișori. Mă duc la școală să îmi iau fetița, ea era deja în avion. A luat-o și a dus-o în Siria. Când am auzit, am căzut jos, m-a luat Salvarea. Am stat în comă câteva luni, eram ca o drogată.

Când am ieșit din spital am aflat că nu pot să fac nimic pentru că am interdicție în Siria. Nu am vorbit cu fata mea vreo patru luni și ceva pentru că nu mai voia să audă de mine. Au mințit-o că mama ei a părăsit-o.

Mi-a zis: ‘Dacă nu te împaci cu mine, nu mai vezi copilul’. L-am păcălit că mă împac cu el, m-am urcat în avion, uitasem de tot, acolo au rămas. Dacă făceam vreo mișcare să vând, știa. Am venit în România, i-am spus că dacă vrea cu adevărat și mă iubește, eu de aici nu mai plec. Eram disperată”, a mai spus concurenta de la Chefi la Cuțite.

Sursa foto: Captura You Tube