Cine este, de fapt, tatăl Elenei Chiriac de la Survivor România 2022. Nimeni nu se aștepta la asta

Numele tatălui Elenei Chiriac a fost tot mai căutat în ultima perioadă, datorită participării fiicei sale la Survivor România 2022. Mulţi s-au întrebat cine este bărbatul despre care fosta Faimoasă are numai cuvinte de laudă.

Multă lume se întreabă cine este, de fapt, tatăl Elenei Chiriac de la Survivor România. De când tânăra a intrat în competiţia din Republica Dominicană, cârcotaşii au lansat în spaţiul public tot felul de intrigi atât în ceea ce o priveşte pe sportivă, cât şi pe familia sa.

Mai exact, gurile rele au scris inclusiv că Elena ar fi ”fata lui tata”. S-a spus şi faptul că Romeo Chiriac ar trage anumite sfori prin PRO TV.

Cine este, de fapt, tatăl Elenei Chiriac de la Survivor 2022

Părintele luptătoarei de taekwondo nu este, cei-i drept străin de media! A lucrat timp de mai bine de 20 de ani la agenția Mediafax de care se leagă numele fostului șef al PRO, Adrian Sârbu, acolo unde fost responsabil de departamentul de sport.

De aici au pornit tot felul de speculaţii, iar unii au ajuns chiar să îl acuze pe tatăl sportivei că ar fi tras sfori pentru ca Elena Chiriac să ajungă cât mai departe în competiţie şi de ce nu să o şi câştige.

Nu este singura legătură cu media a lui Romeo despre care oamenii susțin că Elena Chiriac ar fi favorizată la PRO TV. Acesta este CEO al Clubului Media Business. Pe lângă asta, Romeo Chiriac este moderatorul unei emisiuni la Canal 33.

Cu ce probleme s-a confruntat Elena Chiriac din cauza frumuseţii

La prima vedere, tânăra atrage atenția în primul rând prin frumuseţea sa. Deşi este invidiată de multe domnişoare, Elena Chiriac a mărturisit în cadrul unui interviu pentru revista Viva faptul că aceste calităţi i-au creat multe probleme în timpul şcolii.

”Frumusețea vine cu beneficii, dar nu este suficientă pentru a reprezenta un avantaj. Este nevoie de multe altele, printre care bun-simț, inteligență, educație sau respect. Acestea, combinate, pot constitui un avantaj. Cred că am avut și de pierdut, într-adevăr. Un exemplu de situație în care am fost defavorizată am întâlnit în sistemul de învățământ din România. De multe ori eram taxată de profesori pe tema asta. Nu știu exact de ce, dar stereotipul „a fi frumoasă este același lucru cu a fi proastă” s-a regăsit în gândirea majorității profesorilor din România. Din motivul ăsta am fost nevoită să trag mai tare pentru a le demonstra contrariul”, a povestit concurenta de la Survivor.

Sursă foto: Instagram