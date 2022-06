Cine este, de fapt, Teodora de la Insula Iubirii. Cu ce se ocupă acum soția lui Alex, după ce în trecut a făcut videochat

Deși este mezina show-ului, Teodora a reușit să se facă remarcată prin firea relaxată și calmitatea cu care tratează orice situație neprevăzută. Tânăra a venit pe Insula iubirii alături de soțul ei, Alexandru Marcu, despre care nu se poate spune că este unul dintre cei mai simpatizați concurenți. Iată cine este Teodora și secretul bine ascuns care s-a aflat pe Insula iubirii!

Se spune că uneori ”școala vieții” își are rostul în anumite situații, iar despre Teodora se poate spune că are suficient de multă experiență în ale`vieții. Ceea ce nimeni nu știa la intrarea ei în emisiune este că tânăra a făcut videochat în trecut. Anunțul a fost făcut chiar de către Alexandru, soțul ei, fapt confirmat și de Teodora.

Curiosă din fire, soția lui Alex a mărturisit că ea nu consideră că a făcut videochat în adevăratul sens al cuvântului ci mai mult a vrut să vadă cum e:

”Da, este adevărat. Nu am făcut videochat, am vrut să văd cum e și ce e acolo. Cam în două săptămâni am fost câteva zile. Nu căutam o sursă de venit. M-am oprit înainte să mă văd prima dată cu Alex. Am zis că poate continui sau nu, dar nu era ceva ce-mi plăcea foarte foarte mult. El nu a înțeles că acolo nu trebuie să te dezbraci dacă nu vrei. Dacă îmi doream să fac asta în continuare, mă accepți așa cum e. Oricum nu cred că rămâneam acolo’’, a mărturisit Teodora în cadrul emisiunii.

Pe numele ei complet Marcu Teodora Marina s-a născut și locuiește în Onești. Ea și partenerul ei, Alexandru, s-au declarat sigur pe relația lor, spunând că este perfectă. Cu toate astea, au ales să participe la emisiune înainte de a face cununia religioasă.

Așa cum a declarat de multe ori, Teodora s-a dedicat partenerului ei, atât din punct de vedere emoțional, dar și pe plan profesional. Până să participe la Insula iubirii, Teodora era asistenta personală a soțului ei, Alexandru, care este magician.