Cristina a avut parte de o vizită nocturnă la „Insula Iubirii”! Ispita Denis nu s-a putut abține: ”Am sărutat-o pe gât, pe umăr, pe spate”

Cristina, cea care s-a arătat interesată de ispita Bogdan Ionescu, a avut parte, într-una dintre edițiile „Insula Iubirii” de la Antena 1, de o surpriză nocturnă! Tânăra a fost vizitată, în miez de noapte, de ispita Denis.

Cristina Nimereală și Sebastian Dascălu au participat la emisiunea „Insula Iubirii” de la Antena 1, pentru a-și supune la test relația. Însă, într-un final, se pare că aceștia nu au trecut „examenul iubirii”. Ulterior, între Cristina și ispita Bogdan s-ar fi înfiripat o legătură. Totuși, ispita Denis s-a arătat interesat de prezența Cristinei în show-ul de la „Insula Iubirii”.

Vizită noctură la „Insula Iubirii”. Ispita Denis, interesat de Cristina

Cristina a avut parte de o vizită noctură, într-una dintre edițiile „Insula Iubirii” de la Antena 1. Ispita Denis și-a făcut apariția în camera ei, s-a pus lângă ea în pat și a început să o sărute.

Ispita Florin: ”Dormi, Cristina? Dormi „tare”? Am primit un mesaj și vreau să-l transmit. Nu știu dacă îl cunoști pe Denis, dar e un băiat special. Și te-a invitat să stai la povești cu el”

Cristina: ”Spune-i lui Denis că poate veni aici, dacă vrea”

Cristina: ”Pericol! Ești nebun, ce vrei? (…) Ți-o iei, mă jur! Ce vrei de la viața mea? Faci ce spun ceilalți sau ce vrei?”

Ispita Denis: ”Fac ce vreau”

Cristina: ”Ce vrei tu să faci?”

Ispita Denis: ”Să stau aici”

Cristina: ”Atunci, stai aici”

”Am unit paturile și am vrut să o îmbrățișez și am stat așa, am sărutat-o pe gât, pe umăr, pe spate…”, a spus ispita. Cei doi au stat câteva ore împreună, îmbrățișați, în pat.

