Cine este Evgheni Prigojin, omul care încearcă să dea lovitura de stat în Rusia. Jefuia femei și vindea crenvurști înainte să devină celebru

Evgheni Prigojin este liderul grupării Wagner, formată din mercenari militanți care au lucrat cu armata rusă în timpul invaziei în Ucraina și nu numai. Organizația a apărut în 2014, pe vremea izbucnirii conflictului dintre Rusia și Ucraina, din cauza regiunii Crimeea.

Evgheni Prigojin a înființat în 2014 o armată de mercenari care să apere interesele rusești. Când scandalul dintre Rusia și Ucraina a început din cauza regiunii Crimeea, atunci un grup de înalți oficiali ruși s-au adunat la sediul Ministerului Apărării. Prigojin, cel pe care mulți îl cunoșteau drept bărbatul care se ocupa de cateringul armatei, a pus bazele unei grupări de luptători, care să ajute Rusia în conflictele pe care le avea. De-a lungul timpului, organizația Wagner a ajutat armata rusă în luptele din Ucraina, Siria și alte țări africane.

Prigojin a decis să-l susțină pe Vladimir Putin, în decizia de a ataca țara vecină. Așa că, liderul Wagner a adunat 50.000 de luptători contractuali, dintre care zeci de mii erau foști deținuți periculoși. Aceștia erau recrutați chiar de către șeful grupării, din închisorile aflate în jurul Rusiei.

Trupele lui Evgheni au reușit, la începutul acestui an, să captureze orașul ucrainean Soledar, iar liderul luptătorilor avea să lanseze un videoclip în care spunea că Wagner este „probabil cea mai experimentată armată din lumea de astăzi”. Prigojin a reușit să-și câștige reputația de cel mai dur comandant, în urma cruzimilor la care a supus mulți oameni fără vină.

S-a născut în Leningrad, actualul Sankt Petersburg, în 1961, la 9 ani după Vladimir Putin. Tată lui s-a stins când era tânăr, iar mama lui a lucrat într-un spital. Prigojin a fost trimis la o academie sportivă, însă nu s-a remarcat niciodată în acest domeniu. După ce și-a finalizat studiile, a cunoscut o mulțime de infractori. Așa a început viața lui ilegală. Evgheni obișnuia să jefuiască femei, fiind prins, în cele din urmă, și aruncat după gratii.

Evgheni Prigojin a fost în închisoare mai bine de un deceniu, iar la eliberare s-a apucat să vândă hotdogi. „Am făcut 1.000 de dolari pe lună, ceea ce în ruble era un munte; mama mea cu greu a putut să numere totul”, spunea el pentru ziarul Sankt Petersburg Gorod 812 în 2011. A fost unul dintre puținele lui interviuri.

Lucrurile s-au schimbat între timp, mai ales după ce s-a gândit să-și facă o armată de luptători, care să nu depindă de armata rusă, dar care să o ajute atunci când este cazul. Deși companiile militare private erau interzise în Rusia, iată că acest lucru nu i-a împiedicat pe mulți să-și facă propria armată. Wagner a lui Prigojin avea să devină cea mai cunoscută. Mult timp, acesta nu a recunoscut că este șeful grupării, până anul trecut, când a apărut un filmuleț controversat cu el, într-o închisoare, în timp ce recruta luptători pentru războiul cu Ucraina. De atunci, totul a fost clar.

„Se prezintă drept apărătorul maselor, al claselor inferioare. Aceasta este nișa lui”, spunea Marat Gabidullin, fost comandant Wagner.

Din aliatul armatei ruse, Prigojin a devenit rivalul ei. Asta pentru că liderul grupării Wagner susține că luptătorii lui ar fi fost atacați cu rachete de oamenii lui Vladimir Putin. Autoritățile de la Moscova au negat o posibilă implicare, însă șeful organizației este de părere că vinovații trebuie să plătească pentru viețile angajaților săi.

„Au efectuat lovituri, lovituri cu rachete, asupra taberelor noastre din spate. Un număr foarte mare dintre luptătorii noştri au fost ucişi”, a transmis Evgheni Prigojin, liderul mercenarilor Wagner, într-un mesaj audio difuzat de serviciul său de presă, notează Agerpres. (MAI MULTE DETALII AICI)

Rostov-on-Don this morning, occupied by Evgeny Prigozhin’s mercenaries. Russia’s war has come home. pic.twitter.com/SmE407XY9z

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) June 24, 2023