Cine este femeia care i-a pus capac lui Liviu Vârciu? „E cea mai inteligentă femeie pe care eu am avut-o în viaţa mea”

Liviu Vârciu şi Anda Călin trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de câţiva ani. Deşi artistul este cunoscut în lumea showbiz-ului şi datorită cuceririlor pe care le-a făcut de-a lungul timpului, iată că în prezent viaţa acestuia arată cu totul diferit. Are doi copii, o parteneră iubitoare alături de care se vede îmbătrânind.

Liviu Vârciu a dezvăluit la Xtra Night Show cât de fericit este alături de mama copiilor lui. Artistul a recunoscut că au avut parte de multe certuri şi discuţii, însă dragostea lor a reuşit să îi unească şi mai tare.

De asemenea, Vârciu a avut numai cuvinte de laudă la adresa Andei despre care a mărturisit că este cea mai inteligentă femeie pe care a avut-o în viaţa lui.

„Femeia scai pe mine. Femeia, lipitoare profesionistă. Singura femeie cu care am cea mai lungă relaţie din viaţa mea. Eu nu am amintiri cu alte femei, va jur. M-a terorizat a mea psihic! E cea mai inteligentă femeie pe care eu am avut-o în viaţa mea. A ştiut cum să manevreze, cum să mă ducă, cum să mă suporte. Eu sunt un om greu de digerat.

Am avut şi noi probleme. Noi, din toate cuplurile de artişti de vedete, noi am fost singurii care am spus că ne despărţim primii. Noi ne-am certat din prima săptămână până acum. Sunt cinci ani de ceartă. Eu încă sunt cu femeia şi ne iubim.

Anda chiar m-a suportat. Eu sunt un om dificil, nervos, mama dacă îmi spune „Băi mamă, prea o…”. De un an de zile am început să ne sudăm, să mai lase şi ea de la ea. Că nu lasă moldoveanca neam.”, a povestit Liviu Vârciu.

De la ce pornesc certurile în familia lui Liviu Vârciu

Întrebat din ce motive se mai ceartă uneori cu Anda Călin, vedeta nu a stat prea mult pe gânduri. Vârciu a dezvăluit faptul că discuţiile lor se nasc din „nimicuri”, însă pe parcursul timpului au învăţat să nu mai ia atât de mult în serios astfel de momente.

„Pe nimicuri. Noi nu ne certăm pe ceva… pe nimicuri. M-a prins o dată, acum trei ani, patru ani. La început, atunci. A plecat femeia de acasă o lună de zile, m-am topit pe picioare. I-am zis „Iubire vino acasă… că nu e…”. Eu am avut relaţii, ştim cu toţii, ştiu cum e şi aşa şi aşa… ştiu să compar… I-am zis „Vino acasă că eu cu tine vreau, nu mai vreau cu nimeni” şi uite că avem cinci ani de zile de când suntem împreună, nu am înşelat-o nu o înşel. Sunt persoană publică, oricând mă poate fotografia cineva.

Şi i-am spus şi ei şi o spun şi pentru cei de acasă… Cum să ai amanta? Eu nu am nervi pentru ea. Să mai am încă una?”, a mai dezvăluit prezentatorul TV.

Sursă foto: Instagram