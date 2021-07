Cine este femeia pe care Zanni o consideră mama sa. Mesajul emoționant postat de câștigătorul ”Survivor România”

Abia acum s-a aflat cine este femeia pe care Zanni o consideră mama sa. Câștigătorul ”Survivor România” i-a transmis acesteia un mesaj emoționant.

Zanni are o poveste de viață impresionantă. Părinții lui l-au abandonat într-un orfelinat și au plecat în Grecia. Zanni a crescut în niște condiții greu de imaginat. Existau zile în care nu avea ce să mănânce, dar nu și-a pierdut speranța că într-o bună zi viața lui avea să se schimbe. (CITEȘTE ȘI: ZANNI A RUPT ORICE LEGĂTURĂ CU ANA PORGRAS! CE ANUME L-A DETERMINAT PE CÂȘTIGĂTORUL ”SURVIVOR ROMÂNIA” SĂ IA ACEASTĂ DECIZIE RADICALĂ)

”Am copilărit, am supraviețuit până la șase ani într-un orfelinat, zilele treceau fără să facem nimic, nu acumulam nimic. Am avut mereu o voce în cap care îmi spunea că este un loc pe pământul ăsta și pentru mine. Le-am făcut pe toate, am tuns iarba, am făcut tatuaje, am tuns, am fost la pizzerie, am fost operator de interior într-un birou”, a mărturisit Zanni la ”Chefi la cuțite”.

Iar odată cu participarea la ”Survivor România”, viața lui Zanni chiar s-a schimbat la 180 de grade. Protejatul lui Alex Velea a câștigat marele premiu, în valoare de 50.000 de euro, și are planuri mari. Nu a avut sprijinul părinților biologici, însă… în viața lui a existat o femeie care i-a fost înger păzitor.

Cine este femeia pe care Zanni o consideră mama sa

Zanni a preferat să păstreze discreția în legătură cu mama lui biologică, pe care o consideră o străină. Tânărul a avut parte, însă, de afecțiune maternă din partea altei femei. Este vorba despre o asistentă socială, care l-a îndrăgit foarte mult pe artist și a avut grijă de el în timpul copilăriei sale. (VEZI ȘI: CE TARIF ARE ZANNI ACUM, DUPĂ CE A CÂȘTIGAT ”SURVIVOR ROMÂNIA”)

La o ceremonie de absolvire, cel mai probabil de la finalul liceului, Zanni a publicat o fotografie cu femeia pe care o consideră mama sa. Câștigătorul ”Survivor România” și-a arătat recunoștința față de femeie și i-a transmis un mesaj emoționant.

”Nu e mama (n.r. biologică), dar e mama”, a scris Zanni în dreptul fotografiei cu asistenta socială.