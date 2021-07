Zanni a rupt orice legătură cu Ana Porgras! Ce anume l-a determinat pe câștigătorul ”Survivor România” să ia această decizie radicală

Zanni a rupt orice legătură cu Ana Porgras! Câștigătorul ”Survivor România” nu vrea să mai aibă de-a face cu fosta gimnastă și a dezvăluit motivul pentru care a luat această decizie radicală.

Între Zanni și Ana Porgras a existat o chimie pe care toată lumea a observat-o. Iar la un moment dat, câțiva dintre colegii lor credeau cu tărie că cei doi au o relație amoroasă pe care vor s-o țină ascunsă. Însă… Ana și Zanni au negat în permanență faptul că între ei ar fi ceva mai mult decât o strânsă prietenie.

În marea finală, Zanni și Andrei au fost susținut de foștii lor colegi care au venit în Republica Dominicană pentru a le fi alături. Iar… Ana nu a lipsit! Zanni a fost extrem de entuziasmat atunci când a văzut-o pe fosta gimnastă, care i-a sărit în brațe, emoționată. Dezvăluirile cu subînțeles nu au lipsit, iar toată lumea credea că, în sfârșit, cei doi își vor asuma relația. (CITEȘTE ȘI: CE A SPUS ZANNI DESPRE FOȘTII CONCURENȚI DE LA ”SURVIVOR”: ”CÂND NU NE VEDEA NIMENI SE CERTAU, SE ÎNJURAU, ÎȘI FURAU MÂNCAREA”)

Lucrurile, însă, au luat o altă turnură, iar Zanni susține că nu vrea să mai aibă de-a face cu fosta gimnastă după ce a citit un mesaj pe Whatsapp.

”Eu am suferit mult când a plecat Ana, mulţi m-au întrebat de ce nu stau cu ea. O să vă spun acum totul, nu vreau să fiu răutăcios, nu vreau să o pun pe ea într-o lumină proastă! Nu am fost niciodată îndrăgostit de Ana, m-am împrietenit cu ea, e blândă, aveam nevoie de oameni care să îmi ofere afecţiune. Ne potriveam ca prieteni. Apoi am intrat în competitițe.

Când am văzut că sunt atâţia mincinoşi eram supărat, îmi venea să mă lupt cu toţi, trebuia să mă temperez. Când a intrat şi ea în emisiune… m-am refugiat la ea. Mă liniştea, era conexiunea perfectă. A plecat, am ajuns în finală. A venit în Dominicană, a fost alături de mine mereu. I-am zis că o să îi arăt recunoştinţa mea, să rămânem doar noi doi, vorbim. Apoi am plecat cu ea în cameră, mi-a zis că i-a fost dor de mine.

Nu ştiam cum să îi zic Anei că nu vreau o relaţie cu ea, că nu vreau să ne iubim. O simţeam la petrecere ca nu mai era prezentă cu noi, se uită mereu pe telefon. Dar am citit un mesaj de pe WhatsApp care mi-a demonstrat că nu e ce trebuie. Nu am mai vorbit de atunci cu ea. M-a dezamăgit mult”, a declarat Zanni la emisiunea Teo Show.

Zanni, afectat de plecarea Anei din concurs

Dintre toți concurenții de la Survivor România, Zanni a fost cel mai afectat după ce Ana Porgras a fost eliminată. Atunci când Ana a părăsit competiția, artistul nu s-a mai putut abține și a izbucnit în plâns. Câștigătorul ”Survivor România” a fost consolat de Cosmin Stanciu.

”Nu i-am văzut reacţia lui Zanni în direct. Nu mă aşteptam să fie atât de afectat, am simţit apoi că a suferit. Şi din partea mea a fost acelaşi lucru. Noi am avut o relaţie specială, e clar că ne-au legat nişte lucruri.

Ne-am susţinut unul pe celălalt, eu am zis în primele săptămâni că plec, dar el m-a susţinut şi mi-a zis că sunt prea bună ca să plec din competiţie. Nu, nu avem nicio relaţie de iubire, e mai mult decât o relaţie de dragoste. Cu siguranţă va continua, o să îl aştept pe aeroport”, mărturisea Ana Porgras în emisiunea lui Teo Trandafir.