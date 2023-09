Cine este Karl Nehammer, cancelarul care nu ne vrea în Schenghen. A plătit 168.000 € din bani publici ca să zboare ca șeicii în Africa!

Scandal diplomatic la cel mai înalt nivel, după ce cancelarul austriac, Karl Nehammer, a anunțat că va bloca aderarea României la spațiul Schengen, în octombrie sau decembrie, când tema va fi din nou pe ordinea de zi a Consiliului miniştrilor de interne ai Uniunii Europene. Motivele invocate sunt puerile în contextul acual și au legătură cu faptul că granițele României nu prezintă siguranță. Declarațiile acestuia, venite cu doar câteva zile înainte de întrunirea Consiliului European, au stârnit un val de revoltă în rândul reprezentanților statelor membre. Spania, aflată la președenția Consiliului UE, a cerut public Austriei să renunțe la ostilități, explicând că România întrunește toate condițile necesare aderării la spațiul Schenghen. Nici premierul Ciolacu nu are de gând să permită un asemenea abuz și a anunțat că va da în judecată Austria la Curtea Europeană de Justiție pentru despăgubiri, dacă guvernul de la Viena își va menține votul privivind aderarea României. Mai mult, președintele PSD s-a arătat total consternat de declarațiile cancelarului austriac privind granițele României: “ Nu este adevărat ce susţine Nehammer, anume că prin România are loc o migraţie foarte activă. De asemenea, am introdus, împreună cu Serbia, controale comune pentru a scoate din centrul discuţiilor acest subiect”.

CINE ESTE Karl Nehammer!

Politicianul care blochează, în mod abuziv și fără un temei legal, aderarea României la spațiul Schenghen se numește Karl Nehammer și a fost implicat în nenumărate scandaluri, fiind un nume mai mult decât controversat pe scena politică din Austria. Numele său a fost asociat, de-a lungul anilor, cu scandaluri de corupie, abuz de putere, rasism și atitudine xenofobă.

El a fost locotenent principal, dar a părăsit subit armata pentru a lucra în comunicații politice. Firea guralivă și mereu pusă pe harță i-au asigurat acestuia un prim plan al reflectoarelor televiziunilor, iar mai apoi intrarea în Partidul Popular Conservator (OVP). A urcat imediat în interiorul partidului ca “soldat loial”, asigurându-și, totodată, și sprijinul colegilor în regiunea de tip fortăreață a ÖVP, din Austria Inferioară!

La începutul lui 2020, a devenit ministru de interne, însă mandatul său a fost unul plin de scandaluri și nemulțumiri din partea președientelui Austriei, dar și a populației. Primul eșec major al lui Nehammer a avut loc în noiembrie 2020, atunci când un atac terorist a avut loc la Viena. În atentatul revendicat de gruparea teroristă Stat Islamic au murit patru oameni și alți 15 au fost grav răniți.

Acuzat că a dat 168.000 de euro pe un avion privat din bani publici

În luna aprilie a acestui an, cancelarul austriat s-a aflat din nou în centrul unui mega scandal, după ce a plecat într-un turneu diplomatic de patru zile în Africa, folosind un avion privat cu 160 de locuri. În ciuda insistențelor mass media, costul deplasării nu a fost făcut public. Acest lucru a atras și mai multe critici din partea presei, dar și a adversarilor politici, care l-au acuzat că face risipă de bani publici. Principalele ziare austriece au scris faptul că sumele pentru închirierea unei aeronave de asemenea dimensiuni sunt, de obicei, în jur de 21.000 de euro pe oră. Astfel, costul total al călătoriei de opt ore ar fi ajuns la 168.000 euro!

SCANDAL – atacul terorist putea fi prevenit, dar a stat cu mâinile în sân

De ce a fost criticat actualul cancelar austriac? Nu doar pentru că a avut o atitudine care denotă ură față de islam, ci și pentru că a recunoscut că FUSESE ANUNȚAT de atac în prealabil (noiembrie 2020, Viena, n.r.), dar n-a făcut absolut nimic. Nehammer fusese informat de către serviciul de informații slovac cu privire la bărbatul înarmat și un posibil atac, însă informația a fost gestionată greșit de către Oficiul Federal pentru Protecția Constituției din Austria, agenția de securitate a țării. Fostul ministru de Interne a dat vina, într-o manieră total neprofesionistă, pe comunicarea dintre instituții, despre care a spus, cu seninătate, că a fost una defectuoasă.

(CITEȘTE ȘI: Marcel Ciolacu, în Politico: ”Aderarea României la Schengen ar întări Europa, nu ar slăbi-o”. Ce îi cere cancelarului austriac Nehammer)

CRITICAT- acuzații de corupție în partidul său, a declarat că nu știa nimic

Cu doar câteva săptămâni înainte să fie numit cancelar, oamenii legii începuseră o anchetă amplă pentru a se demonstra că gruparea politică din care făcea parte lua șpagă, era coruptă și deservea nevoilor anumitor oameni de afaceri. Acuzat a fost și Sebastian Kurz, cel care ocupa funcția de cancelar la acel moment și care și-a dat rapid demisia, în încercarea de a scăpa de oprobiul public, dar și de punerea sub acuzare. Mâna sa dreaptă era atunci Karl Nehammer, căruia i s-a cerut, la rândul său, în mod insistent, demisia.

Acesta a refuzat categoric, susținând că n-a făcut niciodată parte din cercul de apropiați al predecesorului său, deci habar nu avea ce se întâmplă chiar sub nasul său. Politicianul nu a fost numit imediat cancelar, tocmai pentru că nici el nu mai era iubit de populație, așa că funcța de cancelar a fost ocupată de Alexander Schallenberg. Nu pentru mult timp, însă.

Imediat ce apele s-au liniștit, cel din urmă și-a prezentat demisia, iar funcția de cancelar a ajuns, într-un final, la Nehammer. Imediat după ce a fost înstituit în funcție, el a profitat de oportunitate pentru a numi noi miniștri de interne, de finanțe și de educație, spunând, în același timp, că va „ține linia” atunci când vine vorba de pozițiile dure ale ÖVP în materie de migrație și securitate. Cu prieteni puși la cârma unor ministere puternice, Nehammer și-a consolidat poziția în guvernul austriac.

CRICAT DUR, ACUZAT SUBTIL DE RASISM- atitudine xenofobă față de imigranți

Nehammer însuși i-a înfuriat pe critici prin supravegherea deportării copiilor născuți în Austria și insistând ca afganii fără drept de a rămâne să fie repatriați chiar dacă talibanii se apropiau de porțile Kabulului.

„Dacă deportările nu mai sunt posibile din cauza constrângerilor impuse de convenția europeană a drepturilor omului, trebuie să ne gândim la alternative”, a spus el la acea vreme. De altfel, acesta a dus mereu o politică dură împotriva refugiaților.

DEZASTRU, dezinformare în pandemie

El a fost unul dintre cei trei manageri publici de criză în timpul pandemiei de COVID-19, având responsabilitatea de a comunica populației toate deciziile luate de guvern. A fost aspru criticat atât în mediul politic, cât și de populație, pentru faptul că strategiile sale au dus la dezinformarea poporului. Cancelarul a devenit persoană non grata pe fondul celor întâmplate în pandemie, la care se mai adăugase și scandalul de corupție în care fusese implicat. A reușit, și de această dată, să evite predarea mandatului.

SCANDAL- Și-a pus succesor rasist în funcție

Nici bine nu trecuse peste cele două scandaluri că a reușit să îl provoace pe al treilea. Nehammer și-a atras numeroase critici atunci când și-a ales ca succesor la ministerul de intern un primar al unui oraș mic din statul Austria Inferioară, Gerhard Karner, care făcuse declarații antisemite în timpul unei campanii electorale regionale din 2008, acuzând opoziția că se bazează pe „domnii din America și Israel” pentru a „otrăvi atmosfera”. După numirea în funcție, Karner și-a cerut scuze pentru comentarii, folosind o scuza ciudată: aceea că nu era suficient de matur când a făcut declațiile, deși avea 40 de ani pe atunci.

SCANDAL- copii obligați să mănânce și să bea apă în cel mai important post al islamicilor

Nehammer este un înrăit susținător al politicilor anti-musulmane ale Noului Partid Popular Austriac, aflat sub conducerea lui Sebastian Kurz. În timpul lunii sfinte islamice a Ramadanului din 2018, tabloidele și mass-media de dreapta au publicat rapoarte care susțin că cei mici, copii musulmani care postesc, sunt „complet slabi” și au probleme la clasă.

Pe 18 iunie 2018, Nehammer a cerut interzicerea postului pentru copiii de vârstă școlară, spunând: „dacă ritualurile religioase – indiferent de religie – pun în pericol sănătatea copiilor, este clar că se merge prea departe”. Politicianul nu s-a oprit aici și a făcut alte declarații periculoase, pentru care a fost pus la zid chiar de către colegii de partid:

„Facem apel la interzicerea postului pentru elevii care sunt în mod evident slăbiți și nu mai pot urma lecția. Dacă profesorii nu sunt clari în acest sens, trebuie să existe reguli mai stricte și respect. Nu tolerăm iresponsabilitatea cu copiii”

În urma acestei propuneri, Societatea Religioasă Islamică (IGGÖ) din Austria a respins „cu fermitate” interdicția și a declarat că „este prea evident că bunăstarea copilului nu este în joc aici. Mai degrabă, cineva ar dori să slujească resentimentele împotriva islamului și musulmanilor – pe care anterior le-am avântat în mod constant”. În plus, organizația a declarat că a primit rapoarte de la părinți conform cărora „copiii lor au fost forțați să bea apă sau să mănânce alimente într-un mod umilitor la școală”. Un întreg scandal s-a propagat în toată țara și a durat săptămâni întregi. Cancelarul austriac a scăpat și de această dată basma curată.

A ÎNCHIS MOSHEI. MIȘCARE ILEGALĂ

În ultima vineri din luna Ramadanului din 2018, guvernul austriac a închis șapte moschei în încercarea de a lupta împotriva a ceea ce a numit „islam politic”. Mai târziu, Curtea de Administrație Vieneză a declarat această mișcare ca fiind una ilegală. Nehammer a apărat acțiunile guvernului, care a fost condus de cancelarul Sebastian Kurz și vicecancelarul Heinz-Christian Strache, afirmând că „oricine respinge ultimele măsuri împotriva islamului politic ca politică simbolică ignoră și subminează posibilele pericole ale societăților paralele…

Oricine critică Abordarea guvernului federal este de partea lui Erdogan.” (Recep Tayyip Erdoğan, Preşedinte al Turciei)

În urma acestei decizii, atât Nehammer, cât și „biciul” partidului de extremă-dreapta Johann Gudenus (FPÖ), au publicat un comunicat de presă comun în susținerea deciziei, în care afirmă că „cea mai înaltă autoritate din țara noastră sprijină lupta guvernului federal împotriva islamului politic”.

A INTERZIS HIJAB-UL

Când Nehammer a devenit noul ministru de Interne, noul guvern de coaliție a anunțat interzicerea Hijab-ului pentru elevii din școala secundară (10-14 ani). Ministrul austriac al integrării, Susanne Raab, a declarat că interzicerea hijabului pentru elevii de până la 14 ani este o „prioritate supremă” care trebuie implementată în primele 100 de zile de guvernare. Nehammer a declarat că interdicția a fost „un pas decisiv către o mai bună integrare și o reducere a discriminării” și a susținut că „ne asigurăm astfel că oportunitățile de integrare ale fetelor tinere cresc”.

(CITEȘTE ȘI: Marcel Ciolacu, scrisoare deschisă către cancelarul Karl Nehammer: „Austria este sigură și datorită României” / Documentul a apărut în presa austriacă)