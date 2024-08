Cine este Kick Kennedy, presupusa iubită a lui Ben Affleck. Cum o cheamă, de fapt, și cine sunt părinții ei

La doar câteva zile după Jennifer Lopez a cerut divorțul de actorul din Gone Girl, Ben Affleck a ajuns din nou pe prima pagină a ziarelor din Statele Unite, după ce a fost văzut în compania fiicei unui politician din celebrul clan Kennedy.

Mai multe surse au declarat pentru PEOPLE că Ben Affleck și “Kick” Kennedy au început să petreacă timp împreună. Una dintre surse a spus că cei doi merg „în aceleași locuri”, adăugând că „dintre vedete, Kick a avut întotdeauna un crush pentru Ben”. Sursa a descris-o, de asemenea, pe Kick ca fiind o „petrecăreață” căreia „îi place să se distreze”. Cu toate acestea, o altă sursă a declarat pentru People că „nu există nimic între cei doi”.

“Kick”, pe numele complet Kathleen Alexandra Kennedy, are 36 de ani și este fiica controversatului politician Robert F. Kennedy Jr. (care s-a retras recent din cursa prezidențială) și a primei salei soții, Emily Ruth Black.

O poreclă moștenită de la mătușa tatălui, ca și personalitatea „nestăvilită”

Porecla i se datorează, conform familiei, datorită asemănării cu mătușa tatălui ei, Kathleen „Kick” Agnes Kennedy (sora faimosului Președinte al SUA, John F. Kennedy).

Ambele au, conform zvonurilor, “o personalitate nestăvilită”. Prima Kick a ales să treacă peste opoziția familiei Kennedy, catolici convinși, când s-a căsătorit cu un bărbat care era de religie protestantă. Familiei nu i-a păsat că respectivul era un mare nobil englez, și au încetat să mai vorbească cu ea. Familia s-a înstrăinat atât de mult încât atunci când Kick a murit într-un accident de avion în 1948, tatăl ei a fost singura rudă care a participat la înmormântarea ei.

Tânăra Kick este unul din șase frați. Ea și fratele ei mai mare, Bobby, s-au născut din relația lui RFK Jr. cu Emily Ruth Black. Cuplul RFK-Black s-a despărțit în 1994, moment în care RFK Jr. s-a recăsătorit cu Mary Richardson. Perechea a avut patru copii – Conor Kennedy (unul din foștii iubiți ai lui Taylor Swift), Kyra Kennedy, Aidan Kennedy și William „Finn” Kennedy – înainte de a se despărți în 2010. În 2012, pe când Kick era la facultate, Richardson s-a sinucis, în timpul procedurilor de divorț de RFK.

O copilărie neobișnuită

Kick a crescut în New York, dar a ales să nu urmeze o carieră în politică, așa cum a făcut o mare parte din familia ei. Kick a crescut cu dragostea pentru animale și mediu, precum și pentru explorare. Ea a declarat pentru publicația Resident în 2014 că a crescut întotdeauna înconjurată de animale, inclusiv „câini și pisici și găini și aligatori”.

„Mi se părea destul de normal să alerg prin pădure construind forturi, cu cioara mea domesticită care fusese antrenată să spună „Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy”, sau să am o rană făcută de un aligator etc.”, a spus ea. „Colegii mei de clasă s-au grăbit să îmi explice că nu era normal. Cred că erau puțin speriați.”

Kirk a povestit cum, la un moment dat pe când era copil, s-a răspândit vestea că o balenă moartă eșuase pe plajă lângă conacul Kennedy din Cape Cod, iar RFK Jr. a alergat până la țărm cu o drujbă pentru a tăia capul balenei și a-l fixa pe acoperișul microbuzului familiei. Apoi a condus microbuzul, cu cei doi copii și capul de balenă – Kick avea 6 ani – până la casa lor din Mount Kisco, New York, o călătorie de cinci ore cu mașina în timpul căreia Kick spune că „sucul de balenă curgea pe geamurile mașinii” de fiecare dată când accelerau. Kick a numit această experiență „cel mai dezgustător lucru de pe planetă”, dar și „un lucru normal de zi cu zi pentru noi”.

Pasionată de explorare și mediu

La facultate, Kick s-a specializat în istorie la Stanford. În același timp, a continuat să exploreze și să călătorească: în 2008, ea și RFK Jr. s-au alăturat antropologului Wade Davis și fiicei sale Tara pentru a face rafting prin Marele Canion, pentru un documentar care să crească gradul de conștientizare a problemelor de conservare a apei, iar în 2010 a urcat pe Muntele Kilimanjaro, împreună cu Emile Hirsch și Jessica Biel.

După absolvire, Kick a ales să își urmeze pasiunea pentru actorie: a avut câteva apariții TV – în 2011, a apărut în Curb Your Enthusiasm, o apariție care poate fi sau nu legată de faptul că vedeta serialului, Larry David, este prieten cu tatăl ei. Kick a mai avut un mic rol în The Newsroom și a avut o apariție scurtă, ca ea însăși, în Gossip Girl. În 2014, a jucat într-o producție Off Broadway a piesei de teatru Antigona.

Pasiune pentru actorie, dar nu și goană după faimă

Deși Kick își împărțea timpul între New York și Los Angeles în speranța de a prinde marele rol, ea a recunoscut pentru revista Town & Country că nu căuta faima.

„M-am născut cu o etichetă – un nume – care m-a făcut total dezinteresată de faimă ca un factor al succesului”, a spus Kick. „Văd că toți prietenii mei actori se străduie cu adevărat înspre asta pentru că este o parte atât de importantă a muncii lor, dar mie nu îmi place. Mi-e frică de asta, sau cel puțin nu sunt interesată, nu sunt amuzată.”

A renunțat la film în favoarea cauzelor filantropice

Kick a încetat să mai joace după 2012, concentrându-se în schimb pe o carieră în filantropie. Este pasionată de găsirea unei soluții la lipsa apei și la alte cauze de mediu, ceea ce reflectă educația primită de la tatăl ei, care este de asemenea pasionat de mediu.

„Am fost foarte conectată la problemele legate de apă de când mă știu, deoarece tatăl meu a făcut din asta pasiunea lui”, a spus ea. „Știam ce sunt PCP-urile înainte de a ști cum să ne legăm pantofii. De asemenea, am petrecut atât de mult timp pe apă, fie că navighez cu prietenii și familia sau strâng gunoaie din râul Hudson.”

Relațiile dinaintea lui Ben

În 2013, s-a zvonit că Kick se întâlnește cu fiul lui Paul Simon, Harper – o sursă a povestit că acesta îi cumpărase un Mercedes de epocă. Mai recent, când regretatul moștenitor al unui imperiu bancar Matthew Mellon a murit în 2018 după o luptă de ani de zile cu dependența de opiacee, au apărut articole în presă că se întâlnea cu Kick de câteva luni în momentul morții sale.