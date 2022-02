Cine este Luca Sabin, de fapt, țăranul de 80 de ani din satul Râmeț, care a ajuns vedetă pe Netflix

La 80 de ani, Luca Sabin apare într-un film pe Netflix și are cont pe IMDB. Țăranul din satul Râmeț, județul Alba, reprezintă, clar, un exemplu pentru toți românii. Povestea lui este cunoscută și apreciată la nivel intenațional.

Luca Sabin a devenit cunoscut într-un timp relativ scurt. În filmul regizat de Radu Munteanu, joacă rolul unui bătrân senil. Însă, în viața reală, tăranul venit dintr-un sat sărac din Transilvania este lucid, muncitor și cu simțul realității.

Luca Sabin a fost, toată viața lui, tăietor de lemne, crescător de animale și cultivator al pământului. Un țăran în adevăratul sens al cuvântului. Acum este, însă, super cunoscut pe Netflix.

“Când am fost acolo şi am văzut atâta maşină. Când am văzut atăta străini acolo, atâta reporteri acolo mă gândeam: apăi, măi, Doamne, apăi pe mine cine m-o adus”, a povestit Luca Sabin despre prima sa experienţă la filmări, potrivit Antena 3.

Luca Sabin, un țăran din Râmeț, a ajuns vedetă pe Netflix. “Rămâne ceva în urma mea”

Luca Sabin a ajuns la Cluj pe 27 septembrie, cu mașina. A fost ziua premierei, una pe care octogenarul nu o va uita niciodată.

“Ne-au luat interviuri. Nu mă vedeam şi de colo şi de colo. M-am simțit foarte bine că am putut face faţă”, a mai precizat pensionarul.

În film, este prezentată aventura a trei prieteni care lucrează într-un ONG și care merg în Munții Apuseni pentru a ajuta locuitorii unui sat izolat, numit Întregalde. Pe drum, mașina se strică, iar aceștia sunt obligați să rămână în casa unui bătrân senil.

Radu Munteanu, regizorul filmului, a precizat că s-au tras chiar și câte 40 de duble la unele cadre. În film au mai jucat soția și nepoata lui Luca Sabin.

“Rămâne ceva în urma mea la nepoţi la copii. Nepoțica mea când o fi mare o să vadă că am jucat acolo”, a mai precizat bătrânul ajuns cunoscut pe Netflix.

Filmul “Întregalde” a câștigat mai multe premii în festivaluri și competiții internaționale, fiind foarte apreciat în domeniu.