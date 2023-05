Cine este Manfred Spendier, bărbatul cu care Geaninuţa din Las fierbinţi s-a căsătorit în secret? Din ce face bani soţul Ancăi Dumitra

Anca Dumitra (35 de ani) și-a găsit fericirea la brațul unui bărbat despre care nu mulți știu cine este, de fapt. Din ce face bani și cu ce se ocupă Manfred Spendier (46 de ani), soțul austriac al Geaninei din Las fierbinți.

La finalul lunii aprilie Geaninuța din Las fierbinți, așa cum este cunoscută de către telespectatori, s-a căsătorit cu alesul inimii sale. A fost o nuntă ca-n povești, însă nu sunt mulți care știu detalii despre soțul ei, austriacul Manfred Spendier.

Din ce face bani Manfred Spendier, soțul Geaninei din Las fierbinți

Soțul austriac al „Geaninei”, Manfred Spendier este un personaj destul de nou în lumina reflectoarelor. Trăiește în România de 17 ani și este directorul General al companiei Titan Machinery Europa de Est, firmă ce se ocupă cu producerea utilajelor agricole. În cadrul unui interviu, austriacul se declară un simplu fermier care a avansat în funcție. De asemenea, bărbatul a dezvăluit că deține o fermă în Austria, iar pasiunea pentru agricultură l-a determinat să urmeze studii în domeniu și așa a devenit inginer tehnic de utilaje agricole.

„Părinţii mei au o fermă mică situată într-o zonă de munte, în sudul Austriei, aproape de Klagenfurt. Acolo deţinem 40 de hectare de teren pe care cultivăm grâu şi porumb; de asemenea, creştem vaci de lapte, porcine şi oi. Îmi place agricultura, încă din adolescenţă m-am implicat în activităţile fermei. Am muncit mult în trecut şi am condus diferite utilaje. Era clar că asta îmi doream şi trebuia să continui să merg pe acest drum, aşa că m-am decis să urmez studiile în domeniu şi am devenit inginer tehnic de utilaje agricole.

„Eu provin dintr-o zonă de munte, iar când intru într-un oraş mare, precum Viena sau oricare altul, nu mă simt prea bine, doresc să evit agitaţia cotidiană. Motiv pentru care mi-am cumpărat o casă aproape de zona Otopeni”, a declarat austriacul pentru revista-ferma.ro.

Pe lângă agricultură, marea pasiune a austriacului este motosportul. Practică sportul din plăcere, nu la nivel profesionist, însă asta nu l-a împiedicat să meargă la competiții și să se antreneze ori de câte ori are timp liber.

”Motosportul îmi place cel mai mult. În primul rând, este un hobby, o fac din plăcere, nu vorbim despre un nivel profesionist. Chiar şi aşa, sunt destul de activ, merg la competiţii, mă antrenez ori de câte ori prind un pic de timp liber. Am participat la etapele naţionale de motocross, iar în trecut şi la Red Bull România”, a mai spus Manfred Spendier.

Anca Dumitra: „A fost cu peripeții până în ultima zi”

Anca Dumitra este destul de discretă în ceea ce privește viața privată. Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, actrița a dezvăluit prin ce peripeții au trecut în urmă cu doar câteva luni, atunci când și-au oficializat relația în fața ofițerului stării civile. În luna decembrie, „Geanina” s-a cununat civiul cu alesul inimii, însă cei doi au avut parte de emoții puternice chiar în ziua cea mare.

„A fost cu peripeții până în ultima zi, pe 16 decembrie. Pentru că, atunci când ești cetățean străin și vrei să furi o româncă, sunt anumite acte care trebuie puse la punct foarte bine. Cu fiecare zi cu care trecea mai trebuia un act, însă până la urmă au fost toate bune. Nu vom uita data asta. De când am depus actele, timp de 14 zile în fiecare zi a trebuit câte un act. Ne-am gândit și la varianta că astea sunt semne ‘băi, poate nu trebuie‘”, povestea actrița, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

