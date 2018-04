Piromanul din București prins de Poliție vineri, fiind identificat ca suspect principal. El are 45 de ani și va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. El și-a recunoscut faptele la primul interogatoriu după ce a fost prins.

Bărbatul are doi copii și a divorțat de curând. Mai mult, tot de curând a fost și concediat de la locul de muncă și i-a fost reținut permisul de conducere.

CITEȘTE AICI: PIROMANUL DIN BUCUREȘTI, CARE A INCENDIAT LA 8 MAȘINI ȘI UN BLOC, A FOST PRINS! E INCREDIBIL UNDE L-AU ÎNCĂTUȘAT POLIȚIȘTII

El va fi prezentat, sâmbătă, instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile,. Este acuzat de nouă infacțiuni de distrugere prin incendiere. Și-a recunoscut faptele, potrivit anchetatorilor.

”Autorul incendierilor a fost prins și reținut pentru 24 de ore. A fost un caz deosebit de greu. Au fost implicați 40 de polițiști din poliția judiciară, toți polițiștii de ordine publică din Poliția Capitalei, cărora le-au fost transmise toate datele. Nu există o legătură între el și proprietarii autoturismelor incendiate, a recunoscut toate faptele, nu a mai săvârșit astfel de acte în trecut. Polițiștii au vizionat peste 300 de ore de imagini. Au fost audiate peste 30 de persoane, au fost conduse la secție mai multe persoane care semănau cu autorul acestor infracțiuni, am beneficiat de sprijinul unor martori carte l-au văzut pe autor și înainte de incendiu.

Vreau să transmit un mesaj de mulțumire atât pentru cetățenii care ne-au ajutat, cât și pentru presă. Am avut martori care l-au văzut înainte și după incendiu. Autorul este un conducător auto profesionist. Are permisul de conducere suspendat. A fost depistat în trafic conducând o mașină cu numere expirate. Are copii, nu este căsătorit. Probabil și de aici a degenerat tot comportamentul lui. El va fi propus pentru arestare preventivă. Toată activitățile au fost coordonate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1. E un caz dificil, nu putem să spunem că această persoană este un piroman. Noi îi asigurăm pe cetățenii din București nu au fost în pericol. Ne-am luat măsuri suplimentare în aceste zile în anumite zone. Aș putea spune că prezintă tulburări în ceea ce privește comportamentul lui. Noi credem că este un caz izolat”, este prima declarație din partea Poliției, potrivit dcnews.ro.

A vrut să dea foc și unui bloc

În noaptea de 31 martie spre 1 aprilie, el a incendiat opt mașini și a vrut să dea foc și unui bloc. Individul e acuzat că a incendiat mașinile din sectorul 1 al Capitalei. A fost identificat de oamenii legii după ce au analizat filmările de pe aproape 200 de camere de supraveghere. Piromanul a fost prins în spatele Secţiei 1 de Poliţie din Bucureşti, în urma unor informaţii primite de anchetatori.