Cine este salvamontistul care a murit în avalanşa de la Bâlea Lac. Paul avea doar 33 de ani

Un tânăr de 33 de ani care iubea muntele și adora sporturile extreme s-a stins din viață într-o adevărată tragedie. Paul Popescu, ori Pogo așa cum îl știau prietenii, a murit într-o avalanșă la Bâlea Lac. Destinul a avut un alt plan pentru el se pare. Nu era pentru prima dată când bărbatul se confrunta cu o situație periculoasă, căci a mai fost surprins de o cădere de zăpadă, în timp ce se afla la schi. Doar că, de această dată, lucrurile s-au sfârșit cumplit pentru el.

Paul Popescu a iubit muntele mai mult decât propria viață. Asta pentru că tânărul de 33 de ani s-a întors să schieze, în zone nu tocmai accesibile pentru toată lumea, deși în urmă cu ceva timp acesta a fost prins de o cădere de zăpadă. De data aceasta, destinul i-a jucat feste. Salvamontistul plecase cu alți prieteni pe munte, în timpul liber. Doar că, Pogo a fost prins de o avalanșă de zăpadă și a murit. Amicii lui nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Trupul său a fost dus la Bâlea Cascadă, pentru a fi predat celor de la IML. Specialiștii susțin că avalanșa a fost una puternică, având linie de fractură la 250 m, cale de rulare 400 m diferenţă de nivel și lungime 800m. Impactul a fost devastator, căci Paul Popescu a fost aruncat peste stânci. Din păcate, a suferit răni foarte grave, incompatibile cu viața.

Pogo apăruse, la începutul acestui an, într-un documentar realizat de doi schiori olandezi, invitați la Bâlea chiar de el. Atunci își mărturisea dragostea pentru acest sport riscant și pentru muntele alb.

„Munții sunt cei care m-au definit, îmi oferă atât de mult. Nu știu ce m-aș face fără munți. Cu cât văd mai multe locuri, cu atât apreciez mai mult ceea ce am acasă. Sunt atât de multe locuri în care mi-aș mai dori să schiez mai mult. Sper să trăiesc 100 de ani, să fiu sănătos și să pot schia cât mai mult, să împărtășesc acest lucruri cu prietenii mei și să le transmit mai departe copiilor mei. Numele meu este Paul, prietenii mei îmi spun Pogo. Sunt un om care muncește pe munte. Numele văii este Bâlea și o îndrăgesc pentru cât de sălbatică este. Nu sunt pârtii de schi amenajate, totul este sălbatic. De exemplu, aici am fost prins de o avalanșă mare. Eram împreună cu trei prieteni… am avut noroc”, spunea Paul Popescu (Pogo), conform Turnul Sfatului.