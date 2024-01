O glumă proastă făcută la un priveghi în Călărași a produs o altă înmormântare. „Patru ore, domnule, a stat aici!”

Caz scandalos la un priveghi din județul Călărași! O glumă proastă a dus la o altă înmormântare. Oamenii sunt în stare de șoc după ce s-au trezit cu al doilea mort înainte de înmormântare.

Un priveghi din comuna Grădiștea, din județul Călărași, s-a transformat într-un decor mult mai macabru. Unul din oamenii prezenți s-a stins din viață după o glumă proastă. Bărbatul s-a înecat cu o bucată de carne. Ce pariu absurd a pus cu unul dintre consăteni?

Bărbatul, prezent la un priveghi, a murit pe loc după ce a pus un pariu cu un consătean. Martorii de la fața locului nu au putut să facă nimic pentru a-i salva viața individului. Oamenii au mărturisit că totul a plecat de la o glumă nesărată. Mai exact, bărbatul a pus un pariu cu un consătean, cine e în stare să înghită un sandwich întreg. Decorul priveghiului a devenit și mai sumbru după ce trupul neînsuflețit al victimei a rămas la poartă ore în șir. Cadavrul a rămas acolo pentru că, potrivit viceprimăriței din comună, Serviciul de Medicină Legală Călărași are în dotare doar o singură mașină.

Unul dintre localnici care se afla la priveghi a povestit incidentul tragic.

„Totul a fost o glumă! O glumă proastă făcută cu prietenul lui…Ne-am pus aici la masă, am mâncat și am făcut o glumă cu cineva, era un coleg care venise de la Rasa, cu două bucăți de carne și două bucăți de pâine, și i-am zis: „Ia sandwich-ul ăsta și mănâncă!” Omul ăla a zis că nu vrea să mănânce și a zis; ”A, dacă nu vrei tu să-l mănânci îl mănânc eu!” L-a băgat pe tot în gură, o bucată de carne mare, așa, și una mai mică, a început să facă de trei ori… să-nghită… Am zis că pleacă! A ieșit aici, afară, exact aici, a căzut jos, n-a mai avut aer, am venit toți de-acolo, l-am resuscitat. Aici a murit, aici a rămas. Vreau să văz sic că am sunat la SMURD, Salvare, Poliție, peste tot! Patru ore, domnule, a stat aici! Am sunat peste tot! Noi aveam parte de durerea noastră! Unde să fie durerea împărțită? La noi sau problema că mai e un mort la poartă?”, a povestit bărbatul care se afla la priveghi.