Cine este și cu ce se ocupă Florentina Raiciu, presupusa amantă a lui Laurențiu Reghecampf

Anamaria Prodan a vorbit fără menajamente despre Florentina Raiciu, cea care se presupune că ar fi amanta soțului ei de aproximativ opt ani. Tânăra are 32 de ani și nu este străină de lumea mondenă.

Florentina Raiciu, în vârstă de 32 de ani, este una dintre prezențele din showbiz-ul românesc, acesta pozând în urmă cu mai mult timp în Playboy și fiind o fostă asistentă TV la Antena Stars. În prezent, ea deține un salon de înfrumusețare în București. Florentina Raiciu și Laurențiu Reghecampf nu au fost fotograți sau filmați niciodată împreună și niciunul nu au comentat vreodată acuzațiile aduse de presă.

În luna aprilie a acestui an, Gigi Becali a susținut public că Laurențiu Reghecampf are amantă de opt ani de zile și, mai mult decât atât, că Anamaria Prodan, soția lui, știe totul.

„Raiciu nu a existat în discuțiile familiei noastre”

Despre ea a făcut dezvăluiri Anamaria Prodan la GSP Live. Impresara a declarat că nu o cunoaște pe această fată însă a lăsat să se înțeleagă că ar fi un „gunoi” și că toate informațiile apărute în presă despre acest subiect sunt doar niște zvonuri.

„Nici măcar nu am văzut-o în viața mea. Au curs atunci subiectele… A bătut-o Prodan, i-a rupt salonul, i-a spart… o prostie! Nu am văzut-o niciodată pe femeia asta, nu am primit niciodată un telefon acasă de la femeia asta. Dacă cine a aruncat vorba asta a crezut că o să-mi distrugă căsnicia și o să-l distrugă pe Reghe ca imagine… Nu există! Raiciu nu a existat în discuțiile familiei noastre. O singură dată am întrebat când existau discuții în oraș, dacă o știe pe fata asta. Am intrat amândoi pe Google și ne-am uitat cine e. Ți se pare că Reghe s-ar preta să se combine și să dea banii copiilor lui unor… gunoaie? Pentru mine o femeie care nu are demnitate, mândrie este… O femeie care nu a muncit o zi și care stă așa cu picioarele deschise… ”, a spus Anamaria Prodan.

La o zi de la declarațiile vedetei, Florentina Raiciu a reacționat pentru redactia.ro. „Nu vreau să comentez acest subiect. Mulțumesc”, a zis ea.

Sursă foto: Instagram