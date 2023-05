Cine se ascunde, de fapt, în spatele produselor „Gusturi românești”. Unde ajung mulți bani cheltuiți de români în aceste magazine

Magazinele Mega Image se bucură de un real succes în România. Retailerul belgian deține unul dintre cele mai mari lanțuri de supermarketuri din țara noastră, având o reţea ce cuprinde în prezent 940 de magazine. Produsele „Gusturi românești” sunt preferate de majoritatea românilor, ele fiind printre cele mai căutate pe rafturile magazinelor Mega Image. În ciuda faptului că aceste produse sunt de origine românească, mare parte a banilor obținuți din vânzarea lor ajunge în altă țară.

Mega Image comercializează cu mare succes produsele sub marca proprie „Gusturi românești”. Aceste produse sunt inspirate din rețete tradiționale și sunt fabricate în România, în colaborare cu producătorii locali. Totuși, mare parte din banii obținuți din vânzarea acestor produse ajung în altă țară.

Produsele „Gusturi românești” sunt preferate de români. Unde ajung banii obținuți din vânzarea lor

Magazinele Mega Image sunt deținute de către Delhaize Group SA, o companie multinațională de comerț, având sediul în Molenbeek-Saint-Jean, Bruxelles, Belgia.

În România, Mega Image s-a axat tot mai mult pe comercializarea produselor mărcii proprii „Gusturi românești”. Acestea sunt inspirate din rețete tradiționale românești și sunt fabricate exclusiv în țara noastră. În acest mod, belgienii de la Mega Image încurajează micii producători din diferite zone ale României.

În ciuda faptului că sunt produse exclusiv în România, mare parte din banii obținuți din vânzarea produselor „Gusturi românești” ajunge în Belgia, țara din care vine compania Delhaize Group, deținătoarea magazinelor Mega Image.

Mega Image investește în continuare în programul „Gusturi românești de la gospodari”

Prin programul „Gusturi românești de la gospodari”, demarat în urmă cu 9 ani, magazinele Mega Image își asigură necesarul de legume și fructe prin intermediul producătorilor locali. În plus, se pune un accent deosebit pe gustul, siguranță și calitate, iar parteneriatul cu toți producătorii din program este pe termen lung.

Și în acest an, șefii Mega Image doresc să dezvolte acest program prin creșterea cantităților planificate cu producătorii, dar și prin mărirea echipei, cu ingineri.

„Parteneriatul cu producătorii locali de fructe și legume este un pilon important în strategia noastră prin care ne dorim să oferim clienților produse românești, cu gust și sănătoase, din grădini și livezi direct la raft. Am investit în programul “Gusturi românești de la gospodari” an de an și am reușit să îl dezvoltăm unic pe piața noastră, prin implicarea echipelor noastre dedicate, prin tot suportul financiar și necesarul de producție pe care le oferim producătorilor. Ne-am angajat astfel să contribuim în mod direct la dezvoltarea agriculturii locale care reprezintă esența economică a comunităților rurale și o ramură importantă a economiei”, a declarat Mircea Moga, CEO Mega Image.

