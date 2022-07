După ce și-a încărcat bateriile la Mamaia (DETALII ȘI FOTO AICI), “Prințesica Turbo” a revenit în Capitală, pregătită să “rupă” localurile din Herăstrău, în care, încă, nu a primit “interzis”. Astfel, miercuri seara, sexy-blonda, însoțită de alte două “calificate”, Monica și Ramona Gabor, au pus țara la cale într-un local de lux, sub atenta supraveghere a lui “Termopane”. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imagini cu celebrele “devoratoare” de milionari în plină acțiune.

Întâlnire de gradul zero! “Prințesica Turbo” și surorile Gabor și-au făcut, recent, fenta în localul “La Brasserie”. Neobosita blondă a avut rol de gazdă pentru “calificatele” ei prietene, fiind binecunoscut faptul că Monica și Ramona o “ard” mai mult prin Dubai, unde fac bani cu lopata prin metode doar de ele știute. Dar să revenim! Cele trei au venit “țintă” și s-au așezat la masa rezervată, unde se mai aflau câțiva prieteni, dar și șugubățul “Termopane”, iubitul oficial al “Prințesicăi”.

Chef corect între cele trei “calificate”. “Prințesica Turbo” a fost cuminte, cumințică…

Pentru ca discuția să “curgă”, “calificatele” noastre au consumat doar cocktail-uri, dar au luat și câte o gustare, potrivit imaginilor realizate de CANCAN.RO. În plus, cea mai mică dintre surorile Gabor a fumat și narghilea.

“Prințesica Turbo” a stat între Monica și Ramona Gabor, pentru că – nu-i așa? – ea e noua “speranță”. Iar de la cele două brunete are oricând ceva de învățat. Întâlnirea de taină dintre cele trei a avut loc sub ochii lui “Termopane”, care nu și-a scăpat nicio clipă iubita de sub “radar”. Lăudabil este faptul că sexy-blonda pare că s-a liniștit.

Surorile Gabor au plecat când au început manelele

În local, a dispărut de la masă doar pentru a le conduce la toaletă pe surorile Gabor. Rar s-a ridicat să danseze, preferând să discute cu mai “calificatele” ei prietene și să pună țara la cale. “Adunarea” a luat sfârșit la 1 dimineața, când Monica și Ramona s-au retras, imediat după ce au început manelele.

Nu însă și “Prințesica Turbo”, care a continuat after-party-ul alături de “Termopane”, dar și de ceilalți amici. Sexy-blonda s-a bucurat, totuși, de clipele petrecute alături de mult mai experimentatele ei amice, care, față de ea, au pe “listă” mai mulți milionari “bifați”.

Au “comis-o” și la Mykonos

Nu este pentru prima dată când “Prințesica Turbo” se află la aceeași masă cu Monica Gabor. Anul trecut, la Mykonos, cele două “încins” o petrecere de cinci stele într-un local select, cele două românce fiind personajele principale. Pe parcursul chefului, nu au ratat ocazia să se fotografieze (DETALII ȘI FOTO AICI).