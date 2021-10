Cine sunt jurații în noul sezon Masterchef de la Pro Tv

Începe un nou sezon Masterchef România la Pro Tv. Ultimul sezon a fost difuzat în urmă cu doi ani. Doi dintre Chefi au fost înlocuiți.

Ultima oară, emisiunea îi avea ca specialiști pe Chef Joseph Hadad, Chef Silviu Chelaru și Cosmin Tudoran. În acest an, lucrurile stau puțin diferit atât în privința cerințelor emisiunii, cât și referitor la cei trei jurați.

Chef Joseph Hadad, Chef Foa și Chef Radu Dumitrescu sunt juriul complet în noul sezon al show-ului culinar.

„Mă bucur și mă simt onorat să fac parte din juriul MasterChef și în acest sezon. Este un show culinar ce promovează pasiunea adevărată pentru gastronomie. Am alături de mine doi colegi de breaslă profesioniști, cu care sunt convins că voi face o echipă foarte bună. Aștept cu nerăbdare să cunosc toți concurenții, să descopăr gusturi și idei, să le văd bucuria din priviri și dorința de a ajunge cât mai departe. Vreau să văd în farfurie creativitate, combinații de arome și texturi, gust și mult suflet. Ca în orice competiție, cel mai important este să pui suflet în ceea ce faci și asta doresc să le transmit tuturor concurenților’, a spus Chef Joseph Hadad.

Chef Radu Dumitrescu a descris ce caută la un concrent.

„Mă bucur să fac parte din proiectul MasterChef, alături de colegii mei. Am început filmările și deja am întâlnit câțiva oameni mișto, care își urmează pasiunea. Caut să descopăr persoane care nu se tem să fie inventive și să-și personalizeze farfuriile. Sigur că e important să știi să gătești, dar caracterul și personalitatea definesc un bun bucătar. Caut gusturi perfecte, ingrediente simple – nu-mi plac complicațiile, iar, la final, farfuria trebuie să fie perfectă. pentru toată lumea… și pentru noi, ca jurați, și pentru ei, ca și concurenți. În bucătăria MasterChef, ajung doar cei care își depășesc limitele și fac față oricărei provocări sub presiune”, a zis Chef Radu Dumitrescu.