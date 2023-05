Cine sunt Mario și Mihaela Zahariea de la Chefi la cuțite. Cei doi soți fac parte din echipe diferite

Cine sunt Mario (49 de ani) și Mihaela Zahariea (37 de ani) de la Chefi la Cuțite? Ei bine, concurenții din acest sezon au reușit să devină mici ”vedete” datorită poveștii lor de viață.

Mario Zahariea face parte din echipa lui Sorin Bontea, în timp ce Mihaela, soția sa, este de partea lui chef Florin Dumitrescu. Încă de la preselecții, cei doi soți au reușit să le atragă atenția juraților. Pe lângă preparatele culinare delicioase cu care i-au cucerit pe cei trei chefi, au și o poveste de viață uluitoare.

Mario și Mihaela Zahariea au devenit rivali la Chefi la cuțite 2023

Povestea celor doi soți depășește orice scenariu de film. În urmă cu aproape 20 de ani, s-au văzut, s-au plăcut, iar, în calea fericirii lor nu a putut sta nimeni și nimic, nici măcar faptul că sunt rude. Da, Mario și Mihaela sunt verișori de gradul 3, însă acest ”mic detaliu” l-au aflat chiar înainte de nuntă, în timp ce pregăteau lista cu invitați. Teribila veste nu a făcut „față” iubirii lor, astfel că, amândoi au ignorat-o, ajungând să rostească celebrul „DA”.

„Ne-am cunoscut acum mulți ani, aproape 20 de ani. Era undeva prin 2003, am vrut să schimb aerul de București cu unul de provincie. A mers cam slab treaba la oraș și am zis că decât cioară la oraș mai bine vultur la țară, și am ajuns undeva pe la Găești.

Am deschis o terasă la casa de cultură și într-o zi m-am trezit că intră pe ușă o tânără domnișoară. Trei zile mai târziu am cerut-o de nevastă și de atunci am rămas împreună. Am făcut și nuntă, și aici a intervenit surpriza. Surpriza a apărut la nuntă, când am vrut să facem lista de invitați și am văzut că suntem verișori. Suntem verișori de gradul 3”, le-a dezvăluit Mario Zahariea celor trei chefi.

Mihaela și Mario au trecut de preselecțiile show-ului, iar acum fac parte din echipe diferite, ceea ce înseamnă că, așa cum era de așteptat, între ei s-a creeat o mică rivalitate. Chiar de la începutul participării la Chefi la cuțite, cei doi și-au dorit să concureze separat, însă regulile formatului le-au impus să participe împreună, urmând ca după proba preselecțiilor să se poată duela separat.

”Eu l-am înscris pe el, fiindcă el e cel pasionat, după care m-am înscris și eu și am vrut să concurăm separat, dar se pare că trebuie să concurăm împreună și după aia separat. Între noi există o competiție nedeclarată. Eu sper să nu ne puneți în aceeași echipă”, a spus soția lui Mario în preselecții.

Participarea la Chefi la cuțite este cu adevărat o provocare pentru Mario. Bărbatul a declarat că nu îi este ușor să gătească, mai ales că suferă de o anomalie a vederii. Concurentul suferă de discromatopsie, ceea ce înseamnă că ochiul lui nu poate recunoaște întreaga paletă de culori, iar lumea din jur este percepută în nunațe de gri. Cu toate acestes, Mario s-a ambiționat și a ajuns în echipa lui Sorin Bontea, acolo unde speră să câștige marele premiu.

”Părerea mea este că eu vreau să concurez împotriva ei. E destul de greu pentru mine să gătesc pentru că sunt discromat. Dacă îmi spui dă-mi și mie solnița aia roșie, îmi dai șah. Atunci eu trebuie să fac alte treburi ale mele, să gătesc altfel, să mă feresc de plating. Îmi plac lucrurile mai lucrate, nu îmi place să gătesc banal, dar nu înseamnă că îmi și reușește. Eu nu concep să plec acasă fără premiu”, a spus Mario în preselecții.

