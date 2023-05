Copil de 7 ani făcut să plângă de Chef Munti, fost câștigător Chefi la Cuțite: „Nu înțeleg cum are o inimă atât de rea”

În urmă cu 5 ani, Mihai Munteanu, cunoscut acum drept chef Munti, intra în atenția publicului larg datorită emisiunii Chefi la Cuțite. Acesta a dat tot ce a avut mai bun în cadrul competiției și a reușit să pună mâna pe marele premiu. Acum este bucătar de renume, însă nu unul prea simpatic se pare. Cum a reușit chef Munti să facă un copil de numai 7 ani să plângă?

În anul 2018, chef Munti își începea drumul în lumina reflectoarelor prin intermediul show-ului Chefi la Cuțite. După multe probe dure și o finală acerbă, Mihai Munteanu a reușit să câștige sezonul șase al show-ului culinar de la Antena 1. Chef Munti a pus mâna pe marele premiu, iar cariera lui a înflorit.

Acum, fostul concurent Chef la Cuțite este un bucătar de renume, iar preparatele sale sunt „vânate” de pofticioși. Printre cei care și-au dorit să guste din mâncărurile pregătite de chef Munti s-a numărat și un copil de numai șapte ani. Acesta se afla cu părinții la un festival de mâncare din Capitală și a vrut să testeze un taco pregătit de către Mihai Munteanu.

Toate bune și frumoase, numai că dorința celui mic nu a fost îndeplinită de către chef Munti și asta pentru că a fost cerută o comandă puțin mai specială. Mai exact, părinții copilului au comandat de la Mihai Munteanu un taco fără sos, special pentru copil. Însă, se pare că fostul concurent Chefi la Cuțite a refuzat să facă o comandă specială, iar acest lucru l-a întristat până la lacrimi pe cel mic și i-a revoltat pe părinții acestuia.

„Ieri, fiind street food pe Kiseleff, am mers cu copilul că era și noaptea muzeelor. Printre toți comercianții de mâncare era și toneta lui Chefi Munti. Ne-am oprit la el (eu și copilul de 7 ani) pentru că era singurul care avea tacos de care voia copilul. Am stat la rând aproximativ 10 minute și când am comandat am zis: «Vreau un tacos fără sos». Răspunsul lui fiind: «Nu mă pune să fac din astea că nu fac comenzi din astea».

Am cerut fără sos pentru că băiatul meu de 7 ani, repet, un copil nu mănâncă sosuri. Vă dați seama dezamăgirea copilului și că a început să plângă. Nu înțeleg cum are o inimă așa de rea în condițiile în care avea expuse fotografii cu familia și cu preparatele lui”, ne-a declarat părintele copilului de 7 ani.

Chef Munti, schimbare radicală

Cei care l-au văzut pe chef Munti câștigând sezonul 6 al emisiunii Chefi la Cuțite trebuie să știe că de atunci și până acum bărbatul s-a schimbat radical. La acea vreme, acesta cântărea 160 de kilograme, iar acum a reușit să slăbească spectaculos.

Se pare că după Chefi la Cuțite, Munti și-a găsit determinarea să facă o schimbare radicală în viața lui și a decis să se supună unei operații de micșorare a stomacului. Intervenția a fost o reușită totală, iar acum bucătarul a scăpat de multe dintre kilogramele în plus.

„M-am dus și m-am operat. Cam asta a fost. Greutatea asta la care am ajuns o aveam în liceu, așa că e nebunie. Operația te lasă de-a lungul vieții să mănânci exact ce vrei tu, dar în cantități foarte mici. Acum pot să îmi cumpăr haine cam de peste tot, nu mai trebuie să îmi dau comenzi special de prin străinătate.

E un sentiment foarte plăcut. Uneori nu mă recunosc. Acum tot vreau să slăbesc și mai mult și mai mult. Doctorul mă vrea la 90 de kilograme. Cu cât slăbesc mai mult, cu atât îmi doresc și mai mult. În concurs aveam 160, apoi am mai luat 10 kilograme. Toată lumea îmi spune că e cel mai bun lucru pe care l-am făcut vreodată”, declara chef Munti, în urmă cu ceva timp la Neatza cu Răzvan și Dani.

