Cine sunt patronii misterioși ai sălilor de fitness World Class România. Afacerea aparține unui grup de investiții din străinătate

Primul centru de fitness World Class din România a fost inaugurat în anul 2000, în București. 24 de ani mai târziu, compania deține un număr de 45 de cluburi active în 7 orașe din România – București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov, Ploiești și Constanța. Cine sunt, de fapt, patronii sălilor de fitness.

În anul 2014, afacerea World Class a fost vândută de firma suedeză World Class Seagull International către fondul de investiții privat Resource Partners. African Industries Group (AIG) – grup de companii cu investiții – a preluat acțiunile deținute de fondul privat Resource Partners în rețeaua de fitness World Class România. Grupul este deținut de familia indiană Grupta și a fost înființat în anul 1971.

African Industries Group (AIG) operează în 10 țări, inclusiv în Nigeria, având birouri afiliate în Europa de Est, Emiratele Arabe Unite și Asia, potrivti Profit.ro. Holdingul este controlat sub atenta direcțiune a lui Raj Kumar Gupta, unul dintre frații lui Sanjeev Gupta, șeful executiv al GFG Alliance – care a preluat fostul SIDEX Galați.

Anul 2020 a reprezentat un punct critic pentru imperiul World Class. Pandemia de Covid-19 a închis toate sălile de fitness, ceea ce a însemnat o pierdere de 43,5 milioane de lei. Cu un an în urmă, în anul 2019 cifra afacerilor a urcat la 101,5 milioane de lei.

Ken Orrgren, CEO World Class România, a vorbit despre businessul pe care îl conduce, dar și despre cum a reușit să transforme pasiunea sa pentru sport într-un imperiu. Suedezul a început să practice hochei pe gheață de la vârsta de 6 ani, pasiune pare care a continuat să o practice timp de 20 de ani. CEO-ul companiei este licențiat în marketing, a doua sa pasiune după hocheiul pe gheață.

„Sunt născut şi crescut la Göteborg, am doi copii – o fată de 12 ani şi un băiat de aproape o săptămână. Sunt aici pentru a încerca să construiesc ceva cu adevărat grozav – mă refer nu doar la extinderea companiei, ci şi a industriei, care creşte peste tot în lume. Astăzi, România are una dintre pieţele cu cea mai mare creştere în industria de sănătate şi fitness. Am lucrat mai mult decât oricine altcineva, crezând că eu sunt singurul care putea face de toate – dacă angajații nu făceau ceea ce le ceream, atunci făceam treaba singur. A fost o perioadă extrem de grea, dar am învățat foarte multe”, spunea Kent Orrgren motivele în cadrul evenimentului Meet the CEO.