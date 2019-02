„Ciobi”, după ce și-a scos fiul și Dinamo din lupta pentru play-off: „Sunt trist pentru Denis dar sunt fericit pentru mine!”

Liviu Ciobotariu, antrenorul principal al FC Botoșani a avut un discurs echilbrat după victoria pe care elevii săi au reușit să o obțină în „Groapă” cu Dinamo, scor 2-1, rezultat prin care echipa sa a urcat pe loc de play-off și a scos totodată și Dinamo din cursa pentru play-off.

„Am trăit la maxim acest joc dar mă bucur că am câștigat. Am fost foarte bine organizați, anticipam că Dinamo vor veni peste noi. Am încercat să le blocăm spațiile de joc, încercând să mergem pe contraatac. Din păcate, în prima repriză nu am fost atenți la o fază fixă și am primit gol. Vreau să-mi felicit jucătorii în primul rând pentru victorie, pentru devotament, determinare și pentru că am reușit să întoarcem rezultatul de la 0-1. A fost o partidă foarte bună pentru noi, am crezut în rezultat și iată că mergem cu cele trei puncte la Botoșani. Dinamo arată foarte bine, este mult schimbată în bine de la venirea lui Mircea Rednic, cu jucători foarte buni. Noi am avut și șansă în anumite momente”, a declarat Liviu Ciobotariu după joc.

Tehnicianul nu și-a ascuns dezamăgirea față de nereușita fiiului său Denis, care va evolua cu Dinamo în play-out.

„Jumătate de inimă este tristă pentru că Denis a pierdut. Cealaltă jumătate este fericită pentru că am câștigat. A fost o chestie bizară, să joci împotriva copilului tău. Nu am vorbit toată săptămâna cu el, nu am vrut să-l pun sub presiune. Nici după meci nu am vorbit cu el. Sunt trist pentru Denis dar sunt fericit pentru mine”, a conchis „Ciobi”.

Cu două etape înainte de finalul returului, FC Botoșani este pe locul 6 cu 35 de puncte, iar în ultimele două etape va juca cu Gaz Metan Mediaș pe teren propriu și Viitorul Constanța în deplasare.

De partea cealaltă Dinamo a rămas pe locul 11 cu 28 de puncte și nu mai are nici matematic șanse la play-off.