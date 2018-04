Ciprian Deac: „Ne dorim să câștigăm campionatul în orice condiții!”

Cu toate că specialiștii îi acuză în termini duri pe cei de la CFR Cluj pentru faptul că sacrifică spectacolul în detrimental rezultatelor, Ciprian Deac, mijlocașul ardelenilor a declarat că cel mai important în acets moment este titlul.

Deac s-a arătat mulțumit de punctual obținut de CFR Cluj la Craiova în derby-ul terminat nedecis, 0-0 și spune că lupta pentru titlu se va da până la final.

„Este un rezultat echitabil. Este un teren pe care se câştigă foarte greu. Ce pot să spun? Ne mulţumim şi cu un punct. Eu cred că campionatul se joacă până în ultima etapă. Sunt echipe echilibrate şi se joacă până la final. Trebuie să fim pregătiţi să jucăm pe orice teren, în orice condiţii. Ne dorim să câştigăm campionatul în orice condiţii, indiferent dacă jucăm cel mai urât fotbal sau cel mai frumos. Dacă vă uitaţi la golurile pe care le-am marcat, nu cred că jucăm atât de urât. Suntem o echipă care pregătim foarte bine fazele fixe, avem talie, am marcat foarte mult din faze fixe, ăsta este fotbalul. Totul depinde de noi, deocamcată suntem pe primul loc”, a declarat Ciprian Deac la finalul partidei CSU Craiova- CFR Cluj, scor 0-0.

În altă ordine de idei, un lucru notabiil ar fi debutul lui Florin Gardoș în echipa lui Mangia.

„Mă bucur că am avut ocazia să debutez şi sper să am ocazia să joc mai mult pe viitor. Îmi doream să intru, eram nerăbdător să joc. Este păcat că n-am obţinut victoria în seara asta, dar e bine şi aşa. Am făcut nişte sacrificii destul de mari ca să vin la Craiova, dar am făcut-o pentru fotbal, pentru că vreau să joc. N-a fost un meci prea plăcut de privit, a fost destul de greu. Şi terenul ne-a încurcat… a fost un meci destul de închis. Mi-aş dori foarte mult să fiu titular în etapa următoare (n.r. cu FCSB) şi sper să batem”, a declarat Florin Gardoş la flash-interviurile de după meci.